Covid-19 se întoarce în forță, iar spitalele sunt pline din nou de pacienți infectați. Creșterea e de peste 50% față de cazurile care se înregistrau în urmă cu 2 săptămâni. Medicii spun însă că 80% din pacienți fac forme ușoare de boală. E ca-n povestea cu am o veste proastă și una bună…Vestea proastă e că iar se vorbește și ne lovește covidu, vestea bună e că formele s ușoare și deci ne-am cam obișnuit cu el.

Am văzut deja discuții pe grupurile de părinți care se alarmau că iar începe școala în online…Șanse zero am zice noi…Dacă greva nu ne baga-n online atunci covidu nici atât..

Și la Satu Mare au apărut câteva cazuri iar la nivel național, în intervalul 28 august – 3 septembrie s-au înregistrat 4.772 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2.

În prezent, 583 de pacienți sunt internați în spitale cu COVID-19, dintre care 45 sunt la ATI. Dintre cei 45 de pacienți internați la ATI, 28 sunt nevaccinați.

De asemenea, în intervalul 28.08.2023 – 03.09.2023 au fost raportate de către INSP 12 decese (5 bărbați și 7 femei). Și cam asta e povestea…Sperăm s-avem o toamnă sănătoasă, fără covid și fără alte amenințări de îngrădire în online …Că ne-am cam obișnuit cu libertatea, de mișcare!