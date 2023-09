Liga a 3-a: CSM Olimpia Satu Mare- Minaur Baia Mare 4-1 ( 3-1). Samake Moussa, ce debut!

- Advertisement -

Echipa de fotbal al Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare a obținut a treia victorie în acest sezon al ligii a 3-a. Galben-albaștrii au învins , clar , scor 4–1 pe Minaur Baia Mare, într-un meci ce a contat pentru etapa a 3-a a seriei a 10-a.

Victoria de sâmbătă a fost cea mai clară de până acum, din sezonul actual. Băieții antrenați de cuplul Cosmin Iuhas-Florin Fabian au controlat meciul de la un capăt la altul, având avantaj de trei goluri încă din minutul 20 al partidei.

Malinezul Moussa Tiefing Samake ( 19 ani) a avut un debut de excepție în tricoul echipei noastre, cu două goluri marcate și o pasă de gol. Atacantul venit de la CFR Cluj a deschis scorul în minutul 4, după un șut deviat peste portarul băimărean Emanuel Breban (1–0).

Nouă minute mai târziu Moussa l-a servit cu o pasă excelentă pe Raul Vidrăsan, care a șutat pe jos de la 15 metrii, imparabil (2–0).

În minutul 20, dintr-o lovitură liberă căpitanul Ervin Zsiga a centrat perfect iar Răzvan Lazăr venit lansat a marcat golul cu numărul trei al CSM Olimpiei cu o lovitură de cap (3–0).

Ai noștri au avut un moment de neatenție și relaxare și în minutul 37 le-au făcut oaspeților o lovitură de la colț, cadou… Iar după o centrare deviată de la colțul scurt mingea a fost prelungită la bara a doua de unde Daniel Stoian, nemarcat a îndeplinit o formalitate (3–1).

După pauză băieții noștri au ținut mingea departe de poarta apărată de Denis Moldovan.

În minutul 60 Adam Abdul-Wahab putea să mărească diferențe, însă torpila de la marginea careului a nimerit transversala porții adverse.

În minutul 67 Moussa și-a arătat din nou clasa, reușind să înscrie după o acțiune personală de efect, 4–1.

De remarcat generozitatea publicului prezent sâmbătă la stadion…Cei aproximativ 700 de spectatori i-au aplaudat și încurajat pe galben-albaștrii, Samake Moussa fiind de departe vedeta meciului și favoritul publicului.

Cu această victorie CSM Olimpia se menține în fruntea clasamentului, la egalitate de puncte cu SCM Zalău.

Vinerea viitoare va urma meciul din deplasare pe Stadionul Someșul, împotriva echipei nou promovate, FC Olimpia MCMXXI Satu Mare.

Declarația antrenorului Cosmin Iuhas

„Nu pot să nu fiu fericit. Ce mă bucură, că de la meci la meci arătăm altceva, începem să înscriem și goluri. Cum am spus-o și după meciul din Cupa României cu Baia Mare, când am pierdut acasă cu scorul de 3–2, că în campionat va fi cu totul alt meci. Cred că azi am arătăt, că am fost echipa mai bună, am controlat permanent jocul. Îi felicit pe băieți și mă bucur, ca progresăm de la meci la meci. Sper să o ținem așa până la sfârșit. Ne așteaptă un campionat lung, fiecare meci va fi foarte important pentru noi, și fiecare meci îl vom trata la fel de serios. Cred, că dacă îl aveam pe Moussa și în primul meci, era cu totul altul scorul cu Sântandrei. Este un copli, care a venit săptămâna asta, este un jucător foarte receptiv, pricepe foarte bine ceea ce-i cerem, și cred că astăzi și-a arătat calitatea, și pe această cale îl felicit.

Ne bucură că vin suporteri în număr frumos. Cu toți știm, că publicul sătmărean este pretențios, și atunci, când vom avea rezultate, cu siguranță vor fi în număr și mai mare, și îi vom bucura la sfârșit de campionat.”

LIGA 3, SERIA 10, ETAPA 3

CSM Olimpia Satu Mare – CS Minaur Baia Mare 4–1 (3–1)

Marcatori: Moussa Tiefing Samake 4, 67, Raul Vidrășan 13, Răzvan Lazăr 20, respectiv Daniel Stoian 37.

CSM Olimpia: Denis Moldovan – Raul Apai, Răzvan Lazăr, Paul Copaci, Adrian Micaș, Adam Abdul-Wahab, Pop Nándor, Raul Vidrășan, Zsiga Ervin (65, Alexandru Mărieș), Viorel Chinde (81, Süveg Nándor), Moussa Tiefing Samake (85, Adrian Șter).

Antrenor: Cosmin Iuhas. Director tehnic: Florin Fabian.

CS Minaur Baia Mare: Emanuel Breban – Laurențiu Achim (70, Mario Maroșan), Daniel Stoian, Raul Gherman, David Simion, Denis Matei (46, Ștefănescu), Ivan Urvanțev, Marius Potcoavă (46, Ionuț Ilieș), Erik Piroska (70, Bogdan Jeler), Darius Gherman, Brian Lemac (82, Fedor Buciuta)

Rezerve: Raul Băilă – Alexandru Cîmpan, Cristian Raicu, Sebastian Hidigan

Antrenor Ciprian Danciu

Arbitri: Claudiu Gaitin – Patrik Ștefan Sandu (ambii din Timișoara), Casian Bela (Arad). Observator arbitri: Paul Unimătan (Zalău). Delegat joc: Leontin Moga (Zalău)