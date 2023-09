După victoria obținută sâmbătă de Victoria Carei pe teren propriu, împotriva celor de la Crișul Sântandrei, scor 2-1, antrenorul careienilor, Marius Botan, s-a arătat mulțumit de rezultat și speră ca această primă victorie să le dea mai mult curaj jucătorilor în următoarele partide.

“Am avut o primă repriză în care nu am reuşit multe lucruri, înafară de cele două ocazii ale lui Vajda şi Baior. Acest lucru probabil se datorează şi faptului că în primele două etape am suferit două înfrângeri greu de digerat”, a declarat antrenorul Victoriei Carei, Marius Botan.

“Pe urmă, în repriza a doua, a venit golul adversarilor din nimic. După schimbările făcute, am revenit şi am reuşit să întoarcem rezultatul prin Barth şi Batin. A fost debutul ideal pentru ultima noastra achiziţie. Totodată, trebuie să amintesc aici şi faptul că l-am pierdut pe Berindea pentru o lungă perioadă de timp, datorită accidentării suferite în minutul 5”, a adăugat antrenorul Botan.

“Doresc să felicit băieţii pentru această victorie. Sper ca această victorie sa le dea mai mult curaj în următoarele meciuri şi să ne întoarcem învingători de la Cluj”, spune Botan.

“Mulţumesc din suflet spectatorilor care au venit în număr mare la stadion şi că ne-au susţinut mai ales în forcingul de la finalul meciului. E îmbucurător pentru noi toţi cei care lucrăm la acest club să vedem aşa multă lume în tribune, etapă de etapă. Hai Victoria!”, a încheiat antrenorul Marius Botan.

Victoria Carei va juca etapa următoare, vineri de la ora 17 la Sănătatea Cluj.

De partea cealaltă antrenorul Gheorghe Ghiț de la Crișul s-a arătat mulțumit de evoluția echipei sale dar dezamăgit de unele decizii ale arbitrilor.

„Am avut o prestație consistentă în acest meci. La 1-0 am mai avut o ocazie clară când Prundaru a scăpat singur cu portarul, apoi Fila a reușit să pareze șutul lui Funkenhauzer. Din păcate am avut și un arbitraj ostil, cu decizii cel puțin dubioase. Păcat de evoluția băieților, pentru că în acest meci meritam mai mult”, a declarat antrenorul Gheorghe Ghiț pentru bihon.ro.

Amintim că Gheorghe Ghiț a fost la un pas să ajungă în vară pe banca tehnică a celor de la Victoria Carei doar că până la urmă experimentatul tehnician bihorean a ales să rămână, acasă , la Sântandrei.