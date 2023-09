Etapa a 3-a a ligii a 3-a e programată în acest week end iar toate cele trei reprezentante ale județului Satu Mare în seria a 10-a joacă pe teren propriu.

FC Olimpia 1921 joacă prima, vineri de la ora 17 pe stadionul Someșul iar adversara galben-albaștrilor lui Cristi Popa e revelația acestui început de campionat, CSM Sighet.

Echipa din Maramureșul istoric a bătut Minaur, la Baia Mare în prima etapă și a remizat acasă, spectaculos cu Minerul Ocna Dej , scor 3-3.

FC Olimpia 1921 speră să obțină prima victorie în acest sezon după 2-2 acasă cu Sănătatea și 0-3 la Baia Mare în duelul cu Minaur.

Victoria Carei e și ea în căutarea primului succes . Echipa lui Marius Botan are un început de coșmar de campionat cu două înfrângeri la scor de neprezentare cu Minerul Ocna Dej și SCM Zalău, două dintre echipele candidatele la play off ul seriei a 10-a

Careienii au reușit o achiziție importantă în ultima zi de transferuri. Victoria l-a legitimat pe experimentatul atacant Paul Batin. Ajuns la 36 de ani, Batin a evoluat ultima oară la Metalul Buzău. De a lungul carierei acesta a evoluat la Minaur, CFR Cluj, UTA. Gaz metan, Pandurii Tg Jiu, FC Brașov, FC Botoșani, Dinamo București, Concordia Chiajna, Comuna Recea, Concordia Chiajna .

Victoria Carei are parte sâmbătă de la ora 17 de duelul cu Crișul Sântandrei, practic meciul echipelor fără punct din seria a 10-a.

Tot sâmbătă va juca pe stadionul Olimpia-Daniel Prodan și CSM Olimpia Satu Mare.

Elevii cuplului Fabian-Iuhas speră să rămână cu punctaj maxim și după duelul cu Minaur Baia Mare.

CSM Olimpia a câștigat la limită ambele meciuri din acest sezon, 2-1 cu Sântandrei și 1-0 la Sănătatea, cu gol marcat în prelungiri de Chinde.

Partida CSM Olimpia- Minaur Baia Mare va începe la ora 17. Am putea avea parte de debutul noului atacant , Samake Moussa, un jucător de 19 ani din Mali adus de la CFR Cluj Napoca.