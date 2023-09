Performanță deosebită pentru șahul sătmărean la Europene

- Advertisement -

Vladimir Sofronie, campion European la sah. Sara Sunea ( 11 ani) pe locul 4 , cu acelasi punctaj ca locul 2

Federatia Romana de Sah si doamna Elena Cristian, organizator international, au avut privilegiul , dar si misiunea grea de a organiza Campionatul European pentru Copii si Juniori , un eveniment de mare anvergura, cu 928 de copii participanti si cateva sute de insotitori.

Acest festin al sahului juvenil s-a desfasurat in perioada 5-14 septembrie, la Mamaia. Sportivi din 46 de tari si-au testat abilitatile intelectuale pe esichierul cu 64 de patratele, grupati pe categoriile de varsta 8 ,10, 12, 14, 16 si 18 ani, separat fete si baieti.

Concursul a pornit cu sperante, dar si cu anumite indoieli in privinta rezultatelor finale. Ultima medalie obtinuta de Romania la Campionatul European Individual de Sah Clasic Juniori a fost in 2017, iar ultimul titlu european se pare ca a fost tocmai in 2001… In plus, in prezent nivelul sahist este mult mai ridicat, “sportul mintii” s-a dezvoltat puternic la nivel mondial.

Totusi, dupa 9 runde , suntem incantati sa anuntam campionul Europei la baieti 10 ani: Vladimir Sofronie. Sportiv cu dubla legitimare, Logic 64 Brasov ( clubul de baza) si LPS Satu Mare , Vlady s-a impus de o maniera impresionanta. Dupa ce in runda a 2-a a jucat bine, a obtinut o pozitie complet castigata, dar o singura greseala a incheiat meciul in defavoarea lui . Cu o tarie psihica deosebita, Vlady a revenit si dupa o serie de victorii, a obtinut 7,5 puncte, castigand astfel titlul suprem. Desigur ca factorul fundamental pentru acest succes consta in studiul individual, dar adaosul a fost adaugat de antrenamentele zilnice cu parintii ( ambii fosti sportivi de mare performanta si antrenori), de cantonamentele cu RB Ramesh, de pregatirea in timp cu Catalin Ardelean. Un succes venit ca o recompensa pentru seriozitatea si devotamentul dovedite de Vladimir. Merita maxime aprecieri si comunitatea brasoveana care , punand la baza principiul meritocratiei, il sustine pe Vladimir din punct de vedere financiar.

Un alt rezultat senzational a fost obtinut de Sara Sunea ( LPS Satu Mare + Tinerii Lei Baia Mare ). Va relatasem intr-un articol antrerior ca Sara conducea dupa 6 runde competitia destinata fetelor sub 12 ani ( ea avand doar 11 ani). Din pacate a urmat in runda a 7-a o infrangere dupa mai bine de 4 ore de joc in fata polonezei Kinga Lajdamik, cea care a castigat ulterior competitia. A urmat o remiza cu sarboaica Vera Vujovic ( 2049 Elo , favorita numarul 1) si o frumoasa realizare strategica in ultima runda contra slovenei Anja Beber ( favorita numarul 3).Desi parea ca aceasta victorie ii va aduce o medalie pe deplin meritata, “jocul rezultatelor” au clasat-o pe locul 4, cu acelasi punctaj cu medaliata cu argint. Desigur ca exista o doza de frustrare, insa evolutia din acest an a Sarei a fost una cu adevarat stelara. O medalie de argint la Europenele pe Echipe, un loc 4 european individual, titlul national obtinut cu o runda in avans, o crestere Elo de 436 puncte fata de luna ianuarie , toate acestea in fata unor sportive mai mari cu un an. Viitorul suna teribil de bine pentru Sara ( “she can be an international star” cum considera RB Ramesh ) , insa munca temeinica in continuare reprezinta conditio sine qua non pentru reusita. Dincolo de pregatirea din cadrul LPS Satu Mare, ea beneficiaza si de sprijinul bunului nostru prieten , excelentul antrenor Gergely Szabo. Parintii si bunicii, isi ofera energia, sustinerea spirituala si financiara, tot timpul liber pentru reusita Sarei.

Pentru cei 2 copii urmeaza un nou cantonament cu senzationalul RB Ramesh, foarte probabil cel mai bun antrenor din lume la nivel de juniori, apoi Campionatul Mondial de Juniori, Sharm El Sheikh, Egipt, 14-27 octombrie .

Si alti copii care se pregatesc in cadrul LPS , clubul de performanta al sahului satmarean, au luat parte la acest campionat. Ii amintim pe:

 Amalia Zamfirache , 5 puncte, locul 29 din 75 participante Fete 12 ani. Amalia e clar o fetita foarte inteligenta si dotata pentru sah, parintii o sustin, ramane doar sa studieze mai mult individual, sa joace si concursuri mai departe de Satu Mare pentru a acumula mai multa experienta. In aceste conditii ar putea sa o secondeze pe Sara in dominatia asupra fetelor sub 12 ani din sahul autohton.

 Sofia Valean , 4,5 puncte la fete 8 ani ( ea are doar 7 ani , varsta la care acel an este foarte important). Tinand cont de maturitatea pentru varsta ei, implicarea parintilor, avem sperante obiective

 Alex Pasca ( LPS Satu Mare + Tinerii Lei Baia Mare ) – 4 puncte, a jucat in grupa baietilor de 10 ani, el avand doar 9. Prima lui competitie majora internationala l-a facut sa joace mai temator, asteptam de la el partide mai bune, suntem convinsi ca e capabil .

 Petru Varabiescu ( LPS Satu Mare + Arnia Chessit Bucuresti). El a evoluat sub nivelul obisnuit la acest concurs, insa parcursul lui din ultimele luni, inteligenta, devotamentul, sustinerea parintilor ne pastreaza acelasi nivel ridicat de incredere intr-un foarte frumos viitor sahist pentru Petru.

 Noelia Cristurean ( 4,5 puncte ) si Andreea Cristurean ( 4 puncte), simpaticele gemene avand dubla legitimare LPS Satu Mare + Potaissa Turda. Ele studiaza si individual, parinti senzationali, ajutorul de nepretuit al prietenului nostru, ing Marin Fantana. Chiar daca la antrenamente se simte o acumulare clara de cunostinte, inca nu au ajuns la momentul sa le si aplice. Cu un antrenament individual mai eficient calitativ ( cantitativ e bine), pot face un salt rapid.

Delegatia Romaniei a obtinut la acest campionat 2 medalii de aur ( Vladimir Sofronie si Maria Anistoroaei), 1 medalie de argint ( Henry Tudor), 2 locuri 4 ( Sara Sunea si Eliza Badescu). Cu siguranta actuala conducere a FRSah are un mare merit prin organizarea de cantonamente periodice cu antrenori straini de o valoare incredibila, seria de concursuri Grand Prix, sprijin financiar, fostele centre regionale, Scoala Marilor Maestri etc. Impactul acestui antrenor genial RB Ramesh asupra sahului romanesc incepe sa se vada clar, atat prin beneficiarii directi, cei 15 copii, cat si prin cei indirecti, alti antrenori si copii care pot cunoaste metodele lui de pregatire. Sa speram ca aceasta dinamica si emulatie in jurul sahului romanesc va continua, avem toate motivele de optimism.

Pozele au fost preluate de pe pagina de facebook a FRSah, dar si de la parintii prezenti la acest concurs.