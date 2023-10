Judoka Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare pregătiți de antrenorul Marian Halas au avut parte de un sfârșit de săptămână încărcat.

Miguel Codreanu, Dragoș Polgar, Paul Cîmpan, Zenoviu Șter, George Ilie și Antonio Ilie au urcat pe tatami la Izvorani, Campionatul Național echipe și luptă la sol ( Ne-Waza ) individual la categoria U21.

Echipa noastră a pierdut in primul tur cu deținătoarea titlului de campioană, CSM Pitești, dar în recalificări a învins pe CSM București B, apoi pe CSM Ploiești, însă în duelul pentru medalia de bronz a cedat in fata echipei CSM București A, in final terminând pe locul V.

La Campionatul Național Ne Waza (luptă la sol) Antonio Ilie a reușit un rezultat foarte bun, obținând medalie de bronz la categoria +81 kg, în meciul pentru medalia de bronz l-a învis chiar pe fratele geamăn, George Ilie acesta terminând pe locul 5.

Tot duminică , micii judoka de la CSM Olimpia Satu Mare au participat la Turneul Internațional „Cupa Nordului”, Baia Mare.

Adina Micaș (U18, categoria +70 kg) a obținut medalia de aur, iar sportivii Iannis Marina (U13, 38 kg), Anisia Halas (U13, 28 kg), Rafael Ursu (U13, 46 kg), Alesia Micaș (U13, 40 kg), Bíró Denisa (U15, 48 kg) și Rareș Pașca (U18, 73 kg) au cucerit medalii de bronz.

Paula Paștiu a participat in acest weekend la Turneului International din localitatea Spilinbergo, Italia, Ediția a 43-a, unde a reușit să câștige medalia de argint.