La 20 ani face legea pe circuitul de drifturi și apasă în cele mai periculoase curbe pedala de accelerație, fără vreun pic de teamă. Natalia Iocsak, campioană europeană, schimbă 40 de cauciuri la fiecare etapă și ajunge să aibă costuri de peste 5000 euro doar ca să ia startul în competiții.

Natalia Iocsak este unul dintre cei mai valoroși piloți români de drift. În 2022, la 19 ani, a devenit campioană europeană și spune că ascensiunea ei în lumea sporturilor cu motor abia a început!

Poreclită „Baby Face Killer” pentru figura inocentă pe cre o are și asprimea cu care atacă toate curbele pe circuit, Natalia Iocsak, campioană europeană, schimbă 40 de cauciucuri la fiecare etapă. Așa ajunge să aibă costuri de peste 5000 euro doar ca să ia startul în competiții.

„Încerc să merg cât de bine pot și să am grijă de mașină pentru că este un sport foarte, foarte costisitor. Pe etapă, fără 5000 de euro nu scăpăm. La drift cele mai costisitoare sunt cauciucurile. Sunt foarte greu de găsit, toate se aduc din China, crește în permanență prețul lor. În general, în fiecare etapă folosesc între 30 și 40 de cauciucuri” – Natalia Iocsak, campioană europeană la drift.

Tânăra de 20 ani povestește ce simte atunci când ia curbele la viteze de peste 150 kilometri pe oră.

„Mă gândesc să-i dau cât mai tare, deoarece dacă frânezi, te duci în parapeți, ce te poate salva este să accelezi. Asta este și special la drift, pentru că în momente când simți primejdia, instinctul omului este să frâneze, la noi se face fix opusul, se accelerează” – Natalia Iocsak, campioană europeană la drift.

În trafic, Natalia nu mai are nimic din pilotul care face furori pe circuit. Din contră!

„În trafic sunt foarte, foarte liniștită, chiar am de multe ori discuții cu tata pentru că merg prea încet. Este haos în trafic, iar eu sunt obișnuită cu circuitul, m-am disciplinat mult, știu ce înseamnă viteza și sunt conștientă de riscuri”- Natalia Iocsak, campioană europeană la drift.

Vrea să o aducă pe Cristina Neagu la drift!

Nu multă lume știe că Natalia a început sportul de performanță practicând handbal

„Eram un copil superenergie, așa că părinții m-au dus de mică la sport, să am unde să alerg și să-mi consum energia. De altfel, asta îi sfătuiesc pe toți părinții, să-i ducă pe copii să facă mișcare, indiferent despre ce sport este vorba” – Natalia Iocsak, campioană europeană la drift.

Pasionată în continuare de handbal, Natalia își dorește ca sportiva pe care o admiră cel mai mult, Cristina Neagu, să accepte provocarea de a se da cu ea în mașina de drift.

„Îmi place foarte mult handbalul. Aș lua-o în mașină pe Cristina Neagu, cea mai bună handbalistă a lumii. Te aștept, Cristina, când vrei, la orice etapă, să simți adrenalină și altfel de senzații…extreme” – Natalia Iocsak, campioană europeană la drift.