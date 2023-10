Circulație liberă

- Advertisement -

Ai grijă ce-ți dorești că s-ar putea să și primești. Ne-am plâns domnule atâta timp că vrem centură ocolitoare a orașului ca să fluidizăm traficul. Am primit! Ne-am plâns atâta timp că vrem să avem și noi un Centru frumos al orașului. Se lucrează la el! Am închis unele drumuri să fim gata cât mai repede și cu asta!

Punem accent pe cuvântul ,,repede” pentru că, repede s-a grăbit și TIR-istul nostru prin centru, ce-i trept poate s-a crezut Optimus Prime și are dreptate, regulile de circulație spun că un camion nu are ce căuta în centru dar nu spune nimic de un autobot.