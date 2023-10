La sfârșitul săptămânii trecute s-au desfășurat ultimele două etape ale Campionatului Est European de Orientare si Îndemânare (CEC ORI CUP 2023).

Prezente la start au fost și trei echipaje din cardul clubului Rider’S Satu Mare, cu număr de concurs 904-Ciclovan Adrian-Bobu Oviviu (Skoda Fabia RS), 906-Seletye David-Seletye Tivadar(Mazda 3) si cu 914-Setyar Cristian Alexandru- Setyar Cornelia(Citroen).

La finalul celor două etape, concurenții noștri au obținut următoarele rezultate:

-la îndemânare : Locul 1 – Ciclovan Adrian, locul 11-Seletye David si locul 16-Setyar Cristian Alexandru.

-la orientare : Locul 3-echipajul Ciclovan-Bobu; locul 11-Seletye-Seletye si locul 16-Setyar-Setyar

Fiind o competiție internațională, după decernarea trofeului de îndemanare toata sala s-a ridicat in picioare si a ascultat intonarea imnului României in cinstea lui Ciclovan Adrian!

Având in vedere că aceste două etape au încheiat un sezon plin de muncă, emoții, succese, insuccese si realizări, la final s-au decernat premiile si cupele de final de an. Astfel echipajele noastre au obtinut urmatoarele rezultate:

-la îndemânare: Campionul absolut si Locul 1 -Ciclovan Adrian, (aici sa intonat imnul României pentru a doua oară) locul 15-Seletye David si locul 17-Setyar Cristian Alexandru.

-la orientare : Locul 3-echipajul Ciclovan-Bobu; locul 15-Seletye-Seletye si locul 17-Setyar-Setyar

La orientare campionii sunt din Polonia cu număr de concurs 901-Krzewski Maciej – Krzewski Mateusz (Myslowice) – ei sunt campionii ultimelor 5 ani consecutivi.

”Felicitări echipajelor din cadrul Clubului Rider’S pentru aceste rezultate obtinute dintre 32 de echipaje inscrise in acest sezon. Multumim sponsorilor, sustinatorilor si spectatorilor” a transmis David Seletye, directorul ACR Satu Mare.