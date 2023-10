Liga a 4-a elite. Știința egalează la ultima fază în derby-ul de la Tășnad

- Advertisement -

Singurele echipe neînvinse pe teren în actuala ediție a Ligii a 4-a elite, Unirea și Știința s-au întâlnit sâmbătă la Tășnad. Iar partida s-a ridicat la nivelul unui derby între două dintre candidatele la titlu, cu răsturnări de situație pe tabelă , cu un fotbal agreabil cu atmosferă frumoasă în tribune și cu un gol egalizator marcat de echipa din Beltiug la ultima fază. Iar faza a fost și ea aprig contestată de tășnădeni aceștia apreciind că golul a fost marcat dintr-o poziție nereuglamentară, de ofside.

Deținătoarea Cupei României, faza județeană, Știința Beltiug a deschis scorul repede prin Șoproni, min 2 la prima fază de poartă a meciului. Golgheterul gazdelor Gabi Cadar a egalat rapid în minutul 6. Apoi ambele echipe au avut situații bune de a se desprinde doar că golurile aveau să vină abia pe final. Mărneanu a adus gazdele n avantaj în minutul 89 doar că la ultima fază , Eduard Bob a egalat după o fază suspectă de ofside.

”Am jucat cu o echipa buna a ligii a-4-a elite formată din jucători cu experiență la acest nivelul. Am început jocul de la 0-1 și asta pentru că am primit foarte ușor acel gol din minutul 2. Am avut puterea să revenim rapid la 1-1 și apoi să intrăm în avantaj pe final . Din păcate am fost egalați la ultima fază a jocului ,dintr-o poziție de ofsaid….. Băieților nu am ce să le reproșez, si-au dorit și au avut atitudine buna, dar ăsta-i fotbalul, nu tot timpul iese așa cum ne dorim” ne-a spus Marius Bălău, antrenorul celor de la Unirea . Acesta a ținut să le mulțumească suporterilor pentru modul în care au susținut echipa la acest derby. ”Mulțumim suporterilor care au fost alături de echipa. Mai sunt două etape din acest tur de campionat si vrem să nu mai facem pași greșiți” a mai spus Marius Bălău.

Oașul Negrești Oaș a trecut rapid peste înfrângere de pe teren propriu de săptămâna trecută, 1-3 cu Unirea Tășnad și a câștigat de o manierî entuziasmantă, 5-2 la Orașu Nou. Oașul a condus cu 5-0 prin reușitele lui Mitrea, Bușică , Pașca și Dobrai ( 2). Talna a punctat pe final prin Bute și Bandula.

Unirea rămâne pe primul loc cu 20 puncte urmată de Oașul cu 18 și Știința Neltiug cu 15 și cu un meci mai puțin disputat.