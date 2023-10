De numele lui Florin Gardoş se leagă una din ultimele mari reuşite ale unei echipe româneşti în Europa. În 2013, FCSB a ajuns în optimile Europa League, după o dublă fantastică contra Ajax.

Visul european s-a oprit în optimi, acolo unde FCSB a fost foarte aproape să treacă de Chelsea, echipa care avea să câştige trofeul în acel sezon. Peste doar un an, Gardoş întâlnea din nou Chelsea, de data aceasta în Premier League, acolo unde ajunsese după transferul la Southampton.

Totuşi, până acolo drumul a fost presărat cu provocări, care aproape l-au făcut pe fostul fundaş al naţionalei să renunţe la fotbal.

Într-un interviu exclusiv acordat sătmăreanului Tudor Moisa de la Prima Sport, sătmăreanul Florin Gardoş a povestit cele mai importante momente ale carierei.

Începuturile şi momentul de la Sportul Studenţesc

– Cum şi unde ai început fotbalul?

– Am început fotbalul în oraşul natal, Satu Mare. Aveam un prieten foarte bun care începuse la juniorii Olimpiei şi m-a convins şi pe mine să merg.

– Ai simţit dintotdeauna că vei avea o carieră profesionistă în fotbal?

– Sincer, nu, iniţial a fost o joacă, a început să îmi placă, dar n-am excelat la capitolul încredere. Abia după ce am ajuns în liga a doua am început să cred cu adevărat că pot ajunge la un nivel mare.

– A fost vreun moment care te-a pus mult pe gânduri? Te-ai gândit vreodată să renunţi?

– După ce am terminat liceul m-am gândit serios să renunţ, nu aveam perspective, aveam salariul mic şi îmi era jenă să mai depind de părinţi. Noroc că tatal meu a insistat să continui.

– Prima experienţă departe de casă cum a fost?

– Foarte grea. Am plecat în probe cu Sportul Studenţesc la 18 ani şi mi-a fost greu să mă adaptez. Am şi plecat după două săptămâni.

Din liga a doua, direct în Ghencea contra Napoli

– Care a fost sentimentul când ai semnat cu FCSB?

– Totul s-a întâmplat foarte brusc, nici n-am apucat să conştientizez ce se întâmplă. Pe final de mai eram la Chiajna în liga a doua şi în august jucam cu Napoli pe Ghencea, a fost ceva incredibil.

– Ţi-a fost greu să te impui acolo?

– A fost mai uşor decât mă aşteptam. Mi s-a oferit încredere rapid, am confirmat şi după totul mi-a venit natural.

– Care este cea mai frumoasa amintire de la FCSB?

– Cu siguranţă meciul cu Ajax. Pe lângă performanţa în sine şi modul în care i-am eliminat a făcut ca momentul să fie deosebit.

– Despre acel meci cu Ajax, cum ai trăit din teren partida?

– Ştiam că e un meci de totul sau nimic. Orice greşeală, orice gol primit ar fi compromis şansele de a ne califica. A fost un meci în care concentrarea tuturor a fost maximă 120 de minute.

– Există regretul că se putea mai mult în ”dubla” cu Chelsea?

– Bineînţeles. E frustrant şi faptul că am întâlnit echipa care urma să câştige trofeul şi faptul că am avut momente în care am fost în avantaj şi n-am reuşit să mergem mai departe.



Experienţa din Premier League şi cel mai dificil adversar

– Mulţi fotbalişti au spus că se lovesc de o realitate crudă când ajung într-un campionat important, în special în Anglia. Cum a fost experienţa la Southampton pentru tine? A fost greu să te adaptezi la stilul de joc din Anglia?

– A fost destul de greu şi pentru mine. Deşi aveam experienţa meciurilor internaţionale de nivel inalt, ritmul de joc mi s-a părut foarte rapid. Nu cred că m-am adaptat cu adevărat niciodată.

– Perioada din Anglia a fost marcată de accidentări. Crezi, totuşi, că ţi-ai atins potenţialul maxim?

– În niciun caz. Am ajuns în Premier League la 24 de ani. Cred că apogeul ar fi fost după 26, din păcate accidentările mi-au oprit ascensiunea.

– Care este cel mai greu adversar pe care l-ai avut în Anglia şi cât de greu a fost să îl marchezi?

– Van Persie mi s-a părut cel mai dificil. Era foarte inteligent şi se demarca într-ul fel cum nu mai văzusem până atunci.

Revenirea forţată în ţară şi barajul cu Grecia

– Când şi cum ai luat decizia să te întorci în România? Nu ai regretat că te întorci?

– Am luat decizia forţat. Mai aveam 6 luni de contract şi alternativa era Kazakhstan. Dar regret decizia, pentru simplul motiv că am fost total incompatibil cu Devis Mangia.

– Care a fost experienţa ta la naţională? Ai avut un sentiment aparte când ai auzit imnul din teren?

– A fost un moment deosebit. Mai ales că la prima mea convocare încă erau la echipa naţională câteva nume mari. Dar rămâne, totuşi, regretul că am jucat puţin.

– În perioada în care tu jucai la naţională aţi fost foarte aproape de mondialul din 2014. Ce crezi că a lipsit pentru a vă califica?

– Senzaţia a fost că şi dacă jucam de 10 ori, Grecia era prea puternică. Probabil ne-a lipsit valoarea sau experienţa.

Cu ce se mai ocupă Florin Gardoş

– Cu ce te ocupi acum? Ce obiective ai atât pe plan profesional cât şi personal?

– Îmi împart timpul între imobiliare şi emisiunile de sport unde sunt colaborator. Pe termen lung, îmi doresc să lucrez în fotbal, dar cel mai probabil în afara ţării.

– Te-ar tenta o carieră ca antrenor sau implicat într-un fel la o echipă?

– Antrenoratul nu mi-a plăcut niciodată, în schimb ar fi 2-3 cluburi în România la care as lucra pe partea de administraţie/management, dacă ar fi un proiect serios.

Direcţia fotbalului românesc şi cine crede Gardoş că va lua titlul

– După patru ani în care CFR a fost mereu în grupe, FCSB reuşind şi ea o calificare în perioada asta, anul acesta avem deja toate reprezentantele eliminate. Cum crezi tu că arată fotbalul din România şi crezi, in viitorul apropiat, că vom mai trăi un parcurs european ca al vostru în 2013?

– Nu cred că vom mai vedea un parcurs ca cel din 2013 prea curand. Probleme sunt peste tot în fotbal, începand de la juniori până la echipele din Superligă. Probabil că în momentul în care vor fi profesionişti la conducerea tuturor cluburilor, atunci vom avea şi rezultate.

– Ce sfat ai pentru copiii care se apucă de fotbal?

– Să se sacrifice şi să trateze serios acest sport şi fotbalul îi va răsplăti cum nu-şi pot imagina.

– Pe cine vezi tu favorită la titlu anul acesta?

– FCSB.

A consemnat TUDOR MOISA