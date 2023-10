Povestea participării LPS Satu Mare la Campionatul Mondial de șah pentru cadeți

- Advertisement -

Lotul Româniiei, condus de antrenorul sătmărean de la LPS, Cătălin Ardelean a participat în această lună la Campionatul Mondial de șah rezervat cadeților.

Iar pe pagina de facebook a LPS -șah Satu Mare, antrenărul sătmărean a prezentat evoluția elevilor săi .

”Vă prezentasem într-un material anterior că zece copii din România ( printre care si Sara Șunea – LPS Satu Mare + Tinerii Lei Baia Mare si Vladimir Sofronie , Logic 64 Brasov + LPS Satu Mare) participă la Campionatul Mondial de șah pentru Cadeți .

În prezent șahul mondial e într-o evoluție fantastică , vorbim de o globalizare masivă. Sportivii asiaticii au început să domine convingător, o parte dintre ei mutându-se in țări europene sau SUA și reprezintă astfel noile țări de adopție

Despre Sara Șunea…

Sara Șunea a avut un an cu o evolutie peste cele mai optimiste asteptari. Avand un Elo de 1287 la 1 ianuarie 2023 si jucand in grupa fetelor de 12 ani, ea avand doar 11, a ajuns la startul competitiei mondiale printre cele cotate cu sanse la o clasare superioara. Dupa un debut victorios in fata unei puternice jucatoare mongole, a urmat un prim semnal de alarma, o ratare intr-o situatie cu mare avantaj in fata reprezentantei Semilunei, Aslan Ela. Rundele 3-4 au insemnat infrangere cu o jucatoare din Armenia, urmata de o alta cu reprezentanta din Peru.

Asadar o victorie, o remiza si 2 infrangeri , dar mai erau inca 7 runde de jucat. Toti cei din jur am incercat sa o incurajam ( mesaje de sprijin , sfaturi le-am primit online inclusiv de la cel mai valoros antrenor de juniori din lume , RB Ramesh ) . A urmat o serie de 2 victorii si urma o infruntare dificila cu azera Asnad Valiyeva. Dupa ce a obtinut o pozitie cu avantaj zdrobitor ( in mod normal Sara ar obtine 9 victorii si o remiza din 10 pozitii de acest gen) , o suita de erori au dus pana la urma chiar la infrangerea Sarei. O situatie foarte greu de acceptat pentru valoroasa noastra sahista, restul competitiei fiind practic o agonie pentru ea. A incheiat cu 5,5 puncte, locul 40, o clasare in zona mediana, aproape de locul 37 mondial obtinut anul trecut la o grupa inferioara de varsta, Fete 10 ani.

Dincolo de faptul ca a fost in mod cert afectata emotional de ratari, probabil oboseala reprezinta factorul cel mai important pentru acest rezultat . Desi conditia fizica si tehnica de final erau in mod uzual atu-urile ei cele mai importante, in acest concurs nivelul a scazut dramatic daca partida depasea 2 ore si jumatate – 3 ore. Ea a avut o activitate foarte consistenta pe parcursul intregului an, iar acum, la debutul in clasa a V-a, a obtinut doar note de 10.

Sara a muncit foarte temeinic la sah in acest an, rezultatele fiind o consecinta fireasca. Dincolo de antrenamentele din cadrul LPS si de sprijinul prietenului nostru Gergely Szabo, Sara a beneficiat in acest an si de cantonamentele cu genialul antrenor Indian RB Ramesh . Parintii o sustin si ei neconditionat. Cu toate acestea, e firesc sa apara si concursuri unde rezultatele nu sunt cele dorite, inclusiv cel mai bun sahist din istorie, Magnus Carlsen, are concursuri in care nu a castigat nici o partida de sah clasic.

Cunoscandu-i ambitia si daruirea, ne asteptam ca Sara sa revina si mai puternica si , de ce nu, la anul la Campionatul Mondial care se va desfasura in India , tot la grupa de 12 ani, sa obtina un rezultat prestigios pentru Europa.

Despre Vlady Sofronie…

Vlady Sofronie ( Baieti 10 ani ) , alt beneficiar al programului de pregatire cu reputatul antrenor RB Ramesh, a avut de asemenea un an de care poate fi mandru: campion european, campion al UE, campion national sah rapid , crestere masiva la Elo, dar mai ales o imbunatatire evidenta a nivelului sahist. El a pornit “ca din pusca”, cu 3 victorii si apoi o remiza cu rusul Kleimenov ( cel care se va clasa in final pe locul 4 ). Au urmat 3 infrangeri consecutive avand la baza cate o greseala decisiva, insa jocul per ansamblu nu a fost deloc rau. Astfel de situatii sunt foarte neplacute pentru copii, joci bine o partida intreaga ,apare o clipa de neatentie si pierzi imediat partida.

Infrangerile au survenit in meciurile cu scotianul Banerjee Supratit, slovacul Kopecny Filip si srilankezul Wijerathna Vinuka. Vlady a reusit sa-si gaseasca resurse launtrice si a castigat apoi 4 partide consecutive, facandu-ne sa regretam pentru el ca s-a terminat competitia. Un loc 12 din 115 participanti care poate fi cu siguranta un motiv de mandrie. Stim ca e capabil de rezultate si mai bune, dar sa nu uitam ca aici au venit cei mai buni copii din lume la “sportul mintii”, simpla participare la acest nivel reprezinta deja ceva deosebit. Avand 2 parinti fosti sahisti de mare performanta , Vlady este foarte devotat acestui sport , dar ne bucuram ca-si gaseste timp si pentru atat de necesarele activitati fizice, dar si pentru a fi fruntas la invatatura. Si in cazul lui suntem foarte increzatori in ceea ce priveste viitorul sahist.

Rezultatele delegației României

Cele mai bune rezultate din delegatia Romaniei au fost locurile 12 obtinute de Vlady, Emma Cretescu ( fete 10 ani ) si Henry Tudor ( Baieti 12 ani), respectiv Rares Apostu ( baieti 8 ani ) – locul 13 .

Organizatorii egipteni si-au aratat lipsa de experienta, cu siguranta conditiile nu au fost la superlativ, dar am putut macar aprecia dorinta lor de a imbunatati pe parcurs. Dincolo de experienta nepretuita castigata de copii, ramanem cu amintiri frumoase pentru viitor .

Unul dintre lucrurile cele mai imbucuratoare a fost atmosfera foarte placuta din grupul Romaniei. Copii care se sustineau neconditionat, activitati extra-sahiste impreuna foarte placute, parinti care se bucurau pentru reusitele oricarui copil din grup.

Am apreciat si efortul conducerii FRsah care prin numeroasele telefoane date a incercat sa le asigure conditii mai bune copiilor.

Am ramas impresionat de seriozitatea tuturor acestor 10 copii, toti se pregateau pentru fiecare partida, program riguros de odihna, chiar au incercat sa faca tot ce e omeneste posibil pentru a obtine un rezultat bun.

O sursă de inspirație pentru toți cei prezenți acolo a fost controlul emotiilor la sportivii asiatici. Practic dupa partida nu puteai deloc “citi” pe fata lor rezultatul obtinut. De asemenea, indiferent de suisurile si coborasurile inerente existente pe perioada partidei, reuseau sa-si mentina atentia concentrata la un nivel bun, sa ia decizii cat mai rationale.

Desigur ca in calitatea subsemnatului de conducator al delegatiei Romaniei speram ca dupa multi ani să vedem un român pe podium la Campionatul Mondial. Dacă însă ne păstrăm obiectivitatea și comparăm rezultatele actuale cu cele din 2022 și nu cu dorințele avute, putem vedea fără echivoc o creștere semnificativă a șahului juvenil românesc . Practic de la locul 37 , cel mai bun rezultat în 2022, acum s-au obținut 3 locuri 12, un loc 13 . Acești copii care sunt foarte buni și la învățătură întalnesc adeseori copii care aloca șahului 6-8 ore/zi, făcând școală doar câteva luni pe an.

Faptul că aceștia și-au format abilitatea de a munci mai temeinic reprezintă în sine un mare câștig, calitate care îi va ajuta atât in șah, cât și într-un alt eventual domeniu intelectual pe care poate îl vor îmbrațișa mai târziu.”