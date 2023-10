Statiunea egipteană Sharm el Sheikh ( Orasul Pacii ) este amplasată in sudul Peninsulei Sinai si este considerata cea mai frumoasa stațiune la Marea Roșie.

În acest loc situat la aproximativ 400 km Sud de Fășia Gaza se desfășoară Campionatul Mondial pentru Cadeți in perioada 14-27 octombrie , 628 de copii intre 8 si 12 ani , din 67 de țări, urmând sa-si dispute supremația in “sportul minții”.

Delegația României este formata din 10 copii ( 8 dintre ei fiind beneficiari ai programului de pregătire conceput de FR Șah cu super antrenorul indian, RB Ramesh) , printre ei fiind si campionul european , Vladimir Sofronie ( Logic 64 Brașov + LPS Satu Mare ) si vicecampioana europeana pe echipe, Sara Sunea ( LPS Satu Mare + Tinerii Lei Baia Mare ).

După ce a avut un an excelent, Sara ( 11 ani ) este cotata cu a 7-a șansa in grupa fetelor de 12 ani . Vlady este favoritul 13 ( sa speram norocos ) într-o grupa numeroasa, cu 136 de baieti sub 10 ani.

Să nu ne așteptăm însă la o misiune facilă. Experiența de anul trecut de la Campionatul Mondial sub12 ani nu a fost deloc pozitiva, practic locul 37 al Sarei a fost atunci cel mai bun rezultat al delegației. Eforturile conducerii FRSah concretizate la nivel juvenil prin programele de pregătire cu antrenori de clasa mondiala, dar si circuitul GP încep sa dea roade, cele 3 medalii europene individuale reprezentând cea mai buna performanta din 1991 încoace la nivel de juniori. Practic acest concurs are si menirea de a ne arata unde ne situam in prezent la nivel mondial.

Probabil ca o apreciere a activității desfășurate de clubul de performanta din șahul sătmărean, unul dintre profesorii de la LPS, Cătălin Ardelean , a fost desemnat antrenor si conducător al delegației tricolore.

Mult succes, copii! Hai , România!