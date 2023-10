Un incident deplasat a avut loc vineri la o partidă din liga a treia. Minerul Ocna Dej a întâlnit Olimpia MCMXXI Satu Mare, în etapa cu numărul şapte din al treilea eşalon.

După ce sătmărenii au egalat la unu, un agent de securitate l-a lovit cu piciorul pe Sergiu Tăbăcaru, oficial în cadrul clubului sătmărean.

Cel agresat a căzut la pământ, iar după au intervenit şi jandarmii.

Imaginile cu incidentul au făcut înconjorul… internetului, iar oficialul sătmărean, după ce inițial pentru presa locală a declarat că nu vrea să comenteze incidentul apoi a povestit cu lux de amănunte celor de la Prima Sport ce s-a întâmplat.

Sergiu Tăbăcaru a declarat pentru Prima Sport că nu este un om care să poarte pică şi l-a iertat deja pe agentul de securitate, care şi-a şi cerut scuze în repetate rânduri.

“Nu am vrut să iasă clipul. Multă lume a spus că eu i-am reproşat că fumează, nici măcar atâta nu a fost. Eu stăteam pe lângă gard, preşedintele era în spatele meu. Ne-au zis să stăm acolo pentru că nu aveau loc delimitat pentru oaspeţi. Eu am strigat, la un moment dat, ceva şi domnul a venit la mine şi a zis: «Dacă mai urli la arbitru, te iau de gât, te dau afară». I-am răspuns; «Ce ai domnule?» şi m-am dus de acolo şi l-am lăsat în pace. Chiar după un minut am reuşit să egalăm, eu m-am bucurat, m-am uiat către el şi am spus: «Acuma poţi să stai la ţigară”, asta i-am zis eu lui şi i-am arătat gestul de ţigară, atât a fost toată faza. M-am întors şi am început să mă bucur. El mă şi luase de gât înainte. Când am făcut gestul de ţigară, el a venit la mine foarte pornit. A fost halucinant tot ce s-a întâmplat. Har domnului, nu am avut galerie la meciul ăsta. Mă bucur că nu au venit cu noi, vă spun sincer. Vă daţi seama că îl luau pe sus. Când m-a lovit efectiv mi-am pierdut puterea, am căzut în genunchi. Se pune presiune pe mine să fac plângere la poliţie, dar nu voi face. Eu nu sunt un om care să fiu duşmănos. Poate sunt mai vulcanic şi mai extrovertit, dar nu voi face rău nimănui.

Ne-au dus pe amândoi la jandarmerie şi i-am spus: «Nu sta acolo aşa şi te uita la mine, cere-ţi scuze şi îţi jur că nu îţi fac nimic» şi şi-a cerut scuze. Am văzut azi dimineaţă că e fost cadru MAPN, vă daţi seama ce forţă are în picioare. M-a sunat şi şi-a cerut din nou scuze şi mi-a spus că nu îşi găseşte liniştea de vineri de când s-a întâmplat. Omului îi pare rău, eu vreau să îl cred. Dacă el regretă şi ştie că a greşit, altcineva să ia măsuri, eu nu voi face plângere. Dacă Federaţia le dă puţină suspendare, asta deja e treaba Federaţiei. Nu vreau să îl târăsc pe om prin tribunale, are şi el familie, am şi eu familie. E regretabil ce s-a întâmplat, dar nu voi face plângere.” a declarat Sergiu Tăbăcaru.

Partida s-a încheiat cu victoria Olimpiei, scor 1-2. După şapte etape, sătmărenii sunt pe locul opt, cu şase puncte acumulate, iar Minerul Ocna Dej se află pe poziţia a şasea cu opt puncte strânse.

Partida cu SCM Zalău se joacă sâmbătă de la ora 13

Minerul Ocna Dej vine sâmbătă la Satu Mare pentru duelul cu CSM Olimpia Satu Mare în vreme ce FC Olimpia 1921 Satu Mare va juca tot sâmbătă și tot acasă cu SCM Zalău. Interesant e că meciul anunțat inițial pentru ora 15 a fost devansat cu două ore…. motivul pare a fi o nuntă importantă în familia unui conducător de la SCM Zalău!

Până atunci, cazul de la meciul dintre Minerul Ocna Dej și FC Olimpia 1921 Satu Mare va fi discutat la Comisia de disciplină și etică a FRF.