Sezonul regular al Ligii 2, ediția 2023-2024, se apropie cu pași repezi de jumătatea sa. Runda a 9-a din cele 19 începe joi, 5 octombrie, și se încheie luni, 9 octombrie. Apoi echipele vor intra în a doua pauză generată în acest sezon de meciurile echipelor naționale.

Etapa a 9-a va avea patru partide televizate, cum în acest sezon s-a mai întâmplat doar de două ori, în prima și a opta etapă.

Patru meciuri din etapa a 9-a a Ligii 2 vor fi televizate, iar un al cincilea este transmis pe platforma FRF

Steaua – Campionii FC Argeş este meciul care deschide runda a 9-a a Ligii 2. Partida din Ghencea are loc joi, de la ora 17:00 și va fi transmisă de către deținătorii de drepturi TV.

Sâmbătă au loc șapte partide. De la ora 11:00 se joacă la Târgu Jiu, Mioveni, Târgoviște, Clinceni, Dej și Turnu Măgurele, iar de la ora 11:30 începe partida de la Slatina.

La Dej , Unirea antrenată de Dacian Nastai are mare nevoie de victorie în duelul cu CSC Dumbrăvița.

Echipa antrenată de Nastai nu trece printr-o perioadă prea bună, tehnicianul sătmărean e contestat de micuța galerie ”Brigada Someșană” de la Dej iar cu o victorie lucrurile , probabil s-ar mai liniști.

Dacian Nastai a fost sâmbătă la meciurile echipelor din Satu Mare din Liga a 3-a. Prima repriză șa CSM Olimpia-Lotus și a doua la FC Olimpia 1921- Victoria Carei… Chiar dacă a decis să nu acorde declarații presei, Nastai a recunoscut că sâmbătă echipa lui trebuie să câștige. ”Ce să spun…am terminat la egalitate, 0-0 și am avut ocaziile mai mari cu echipa de pe locul doi și apoi am pierdut dintr-un autogol la Piatra Neamț. Ăsta e fotbalul…lumea nu are răbdare și vrea rezultate și e firesc să fie așa…Trebuie să câștigăm cu Dumbrăvița” a spus Nastai la o poveste între meciurile de la Satu Mare.

CSM Alexandria – Ceahlăul va fi transmisă pe platforma FRF.tv, iar CSM Slatina – Gloria Buzău va fi la TV.

Duminică are loc derby-ul de clasament, de la ora 11:30, la Cisnădie, între liderul CSC Șelimbăr și a doua clasată Unirea Slobozia.

În fine, etapa se încheie luni, după ce are loc partida dintre nou-promovatele CS Tunari și Corvinul Hunedoara.

Program etapa 9 Liga 2, sezon 2023-2024:

joi, 5 octombrie 2023, ora 17:00

Steaua – Campionii FC Argeş – DigiSport, PrimaSport

sâmbătă, 7 octombrie 2023, ora 11:00

Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Concordia Chiajna

CS Mioveni – CSM Reșița

Chindia Târgovişte – Progresul Spartac

Metaloglobus Bucureşti – FK Miercurea Ciuc

Unirea Dej – CSC Dumbrăviţa

CSM Alexandria – Ceahlăul Piatra Neamţ – FRF.tv

sâmbătă, 7 octombrie 2023, ora 11:30

CSM Slatina – Gloria Buzău – DigiSport, PrimaSport

duminică, 8 octombrie 2023, ora 11:30

CSC Şelimbăr – Unirea Slobozia – DigiSport, PrimaSport

luni, 9 octombrie 2023, ora 16:00

CS Tunari – Corvinul Hunedoara – DigiSport, PrimaSport