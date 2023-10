Meci întrerupt la Odoreu, atacant al gazdelor ajuns la spital după o ciocnire cu portarul echipei din Beltiug

Etapa a 7-a din elite a fost una plină de evenimente. Unirea Tășnad a câștigat clar cu AFC Căpleni și e noul lider după ce Talna Orașu Nou a remizat la Micula cu Turul, scor 2-2. Din nou Novoszelenski Eugen cu o dublă a fost cel mai bun jucător de la Orașu Nou în vreme ce pentru Micula au punctat veteranul Istvan Schwarzkopf și Santai Szabolcs.



La Odoreu, partida dintre Someșul și Știința Beltiug s-a întrerupt în minutul 30 la scorul de 1-0 pentru oaspeți, după ce portarul echipei oaspete l-a accidentat grav pe atacantul Someșului, Veszpreimi Andrei. A fost nevoie de intervenția ambulanței iar jucătorul celor din Odoreu a avut nevoie de mai bine de o oră de resuscitare.

”Ne-am speriat cu toții. Am dictat penalty și eliminarea portarului dar nu am mai reluat jocul . Cu toții ne-am făcut griji pentru viața jucătorului. L-au intubat și l-au dus , inconștient la spital. M-am bucurat spre seară când l-am sunat și am putut vorbi cu el după ce și a revenit. Are fractură de piramidă nazală și urmează și alte examinări medicale” ne-a declarat Sergiu Neichi cel care a condus la centru partida de la Odoreu.



Sportul Botiz a rămas fără antrenor după înfrângerea neașteptată , 0-3 de la Fortuna Căpleni. Dan Gavrilescu și-a anunțat demisia de la gruparea din Botiz care a suferit a patra înfrângere a sezonului.



Oașul Negrești Oaș a urcat pe a doua poziție a clasamentului după ce a câștigat clar derby-ul rundei de la Dorolț, 5-2 cu Recolta. Oșenii au condus la pauză cu 2-1 prin reușitele lui Vasile Pop și Negreanu, pentru gazde a punctat Gulya. Apoi în partea a doua Vasile Pop din penalty în minutul 57 și tot el în minutul 64 a mărit diferența la 4-1 . Cu un sfert de oră înaintea finalului, Negrean a reușit dubla …1-5. Ultimul gol le-a aparținut gazdelor din Dorolț și a venit în minutul 85 de la Kovacs.

Etapa viitoare se va juca la sfârșitul săptămânii și programează derby-ul campionatului, Oașul-Unirea Tășnad. De asemenea la Beltiug avem Știința-Talna Orașu Nou .

Iată programul etapei a 8-a -21/22 octombrie

Someşul Odoreu- Turul Micula, AFC Căpleni-C Recolta Dorolţ, Schwaben Kalmandi Cămin- Fortuna Căpleni, Oaşul 1969-AFC Unirea Tăşnad, Ştiinţa Beltiug-AFCS Talna Oraşu Nou, Botiz- stă.