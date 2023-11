Adrian Rus: ”A fost o seară de neuitat, momente unice”!

- Advertisement -

România a întors scorul după un gol primit în minutul 2 și a învins Israel, cu 2-1, la aproape 50 de kilometri de Budapesta, obținând calificarea la Campionatul European cu o etapă rămasă de disputat din preliminarii. Tricolorii revin la un turneu final după o așteptare de opt ani.

Sătmăreanul Adrian Rus a fost introdus în teren în minutul 87 în locul lui Nicolae Stanciu la scorul de 2-1 pentru tricolori.

Partida a început cum nu se poate mai rău pentru naționala României. La primul corner al meciului, în minutul 2, Israel a deschis scorul prin Eran Zahavi cu capul din șase metri.

România s-a dezmeticit repede ca dintr-un vis urât și a egalat în minutul 11 prin George Pușcaș. Acesta a marcat cu capul din câțiva metri o minge șutată într-o primă fază de către Denis Drăguș în bara transversală, după o fază pornită de la incursiunea ofensivă a lui Andrei Rațiu.

Un minut mai târziu tricolorii au fost aproape de golul doi la șutul lui Răzvan Marin din afara careului.

România a echilibrat partida și chiar a controlat jocul în anumite momente, iar la faza din minutul 24 doar ghinionul a făcut ca Drăguș să nu marcheze. Acesta a primit în careu și a șutat în bară. Mingea a ricoșat la Ianis Hagi care nu a reușit să trimită pe poartă fiind prins nepregătit.

Patru minute mai târziu israelienii au ripostat pe contraatac și Horațiu Moldovan a respins șutul lui Dor Turgeman până în picioarele lui Anan Khalaili. Am avut noroc cu șutul acestuia peste poartă.

În minutul 32, Ianis Hagi a pierdut ușor mingea în jumătatea adversă și Israelul a fost aproape să marcheze pe contraatac. Moldovan a blocat șutul lui Glouch pe colțul scurt și tabela a rămas 1-1.

Ultima ocazie a unei reprize extrem de dense i-a aparținut lui Pușcaș, jucător care a reluat cu călcâiul în minutul 28 o minge centrată din flancul drept. Portarul Omri Glazer a blocat in extremis.



Partea secundă a debutat cu două ocazii la poarta Israelului. Pușcaș și apoi Screciu n-au reușit să profite de vulnerabilitățile din apărarea adversă.

Ocazie mare ratată de tricolori în minutul 48 prin Marin la pătrunderea lui Rațiu. Șutul mijlocașului nostru s-a dus peste poartă.

România a trecut la conducere pe tabela din minutul 64 în urma unui gol marcat de Ianis Hagi. A fost o pasă pe jos între linii pentru Pușcaș, acesta a jucat în centru pentru Marin, iar acesta a continuat cu Ianis în careu. După o centrare nereușită mingea i-a revenit și a doua oară fiul marelui Gheorghe Hagi a marcat cu stângul la colțul scurt.

În minutul 73 ocazie uriașă ratată de tricolori pe contraatac prin Marin și Mihăilă. Ultimul a ratat incredibil cu poarta goală în față.

Am rămas în zece din minutul 84, după că Mihăilă a primit cartonaș roșu direct pentru un fault la centrul terenului.

Israelienii au venit peste noi cu toate resursele de care mai dispuneau, dar ne-am apărat exemplar și am reușit să blocăm toate acțiunile care se puteau dovedi periculoase pentru poarta lui Moldovan.

Pe contraatac am rămas periculoși prin Coman și Cicâldău, jucători care puteam marca golul de 3-1.

A rămas 2-1 și România se califică la Campionatul European din Germania. Sperăm să fie un nou început precum cel de la Cardiff din toamna lui 1992.

ROMÂNIA: H. Moldovan – Raţiu, A. Burcă, Drăguşin, Bancu – R. Marin (Cicâldău 87), Screciu (M. Marin 77) – I. Hagi (Fl. Coman 65), Stanciu (Ad. Rus 87), Drăguş (Mihăilă 65) – G. Puşcaş. Selecționer: Edward Iordănescu.

Adrian Rus despre seara de vis de pe stadionul Academiei Puskas

Fundașul sătmărean Adrian Rus a fost introdus în minutul 87 în locul lui Nicolae Stanciu pentru a întări defensiva pe final de meci. De altfel jucătorul crescut de prof Mihai Sabău la LPS Satu Mare a făcut constant parte din lotul României în aceste preliminarii și speră acum să fie sănătos și să-l convingă pe selecționer că merită să ajungă și în lotul pentru EURO 2024.

Adrian Rus ne-a acordat și un miniinterviu după performanța de sâmbătă seara obținută de echipa Națională.

GNV- Adi, felicitări. Suntem mândri să avem un sătmărean în lotul României ce s-a calificat la EURO!

Adrian Rus: Multumesc frumos! A fost o seara de neuitat, momente unice! Ne-am bucurat enorm pentru că doar noi știm cât de mult am muncit pentru aceasta calificare! Au fost multe critici la adresa noastră dar asta ne-a întărit si am reușit CALIFICAREA!! Îmbrac acest tricou cu cea mai mare mândrie de fiecare dată si cât voi fi la echipa națională voi da totul pentru țara mea! Să dea Dumnezeu sa fim sănătoși si să ne vedem în Germania!

GNV- Cum te-ai simțit pe terenul celor de la Akademia Puskas?

Adrian Rus: N-aș putea zice că am fost ca acasă. Eu am fost jucătorul celor de la Akademia Puskas dar imediat am fost împrumutat la Sepsi. N-am apucat să joc pentru ei pentru că la revenirea de la Sepsi m-am transferat la Mol Vidi. Dar , coincidență sau nu eu am mai sărbătorit aci pe acest stadion și în același vestiar și o promovare în prima ligă din Ungaria…

GNV- Ce-ți dorești acum după această performanță?

Adrian Rus- În primul rând să fiu sănătos apoi să joc mai mult la echipa de club și să-l conving în continuare pe selecționerul Edi Iordănescu că merit să fac parte din lotul pentru EURO. Acum însă mai avem meciul cu Elveția și trebuie să confirmăm jocul bun de aici și să terminăm grupa pe primul loc.

GNV- Ai primit o mulțime de mesaje …

Adrian Rus: Daaa. Și le mulțumesc în special sătmărenilor mei pentru gândurile bune. Îi îmbrățișez pe toți. Hai România!