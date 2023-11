Gemenele Noelia și Andreea Cristurean și Sofia Vălean, campioanele României la șah clasic pe echipe, la U10 c

- Advertisement -

Orașul Sebeș este și în acest an gazda primitoare a iubitorilor șahului.

Astfel in perioada 27 octombrie – 3 noiembrie , 284 de copii formând 90 de echipe s-au înscris la Campionatele Naționale de Șah pe Echipe de Juniori la proba regina, a șahului clasic.

In mod tradițional LPS Satu Mare se focusează pe competiția națională individuala care oferă drept de participare la Campionatele Mondiale/Europene. Totuși, datorită unor părinți minunați, si in acest an am avut o echipă participantă. Aceasta a jucat in grupa fetelor de 10 ani, având in componenta simpaticele gemene Noelia si Andreea Cristurean, dar si talentata fetita de doar 7 ani, Sofia Valean.

Deși au avut de înfruntat echipe din centre puternice din punct de vedere economic si șahistic ( București, Iași, Cluj, Timișoara, Ploiești ), cele 3 fete au evoluat excelent si au devenit campioane naționale, ducând astfel clubul de performanta din șahul sătmărean pe prima treaptă a podiumului. Emoțiile au fost până la ultimele mutări făcute pe eșichier contra puternicei formații din Iași, aceasta fiind formata din proaspăt campioana europeana Maria Anistoroaei, campioană a României la Fete 8 ani in 2022, Maria Stanica si Smaranda Tcaciuc.

De evidențiat ca toate cheltuielile de cazare si masa ( in afara Sebeșului ) au fost acoperite de parinti, admirabilele fete fiind nevoite sa faca zilnic naveta , iar pregatirea cu cei doi antrenori , Cătălin Ardelean si Alexandru Stanciu făcându-se online.

” Le suntem recunoscători celor două familii pentru implicarea si eforturile făcute!

Ii multumim si bunului prieten Marin Fantana ( Potaissa Turda) care de-a lungul anilor a contribuit sahistic, emotional, material la evolutia celor două gemene. De asemenea lui Lucian Griga ( Tinerii Lei Baia Mare ) care a avut o mare influenta la progresul sahistic al Sofiei,” transmite antrenorul Cătălin Ardelean.

Acesta a mai amintit că pentru a mai degreva părinții de cheltuieli, o parte dintre copiii de la LPS Satu Mare au participat pentru cluburile cu care au dublă legitimare/ sub forma de imprumut.

Astfel :

Teo Anghelescu ( LPS Satu Mare + Dinamo Bucuresti ) a devenit campionul Romaniei cu echipa alb rosie in grupa baietilor de 14 ani

Andrei Mintău ( LPS Satu Mare + CSU Ploiesti ) s-a clasat pe 1 cu gruparea prahoveana in grupa baietilor sub 20 ani

Ștefania Sălăjan ( LPS Satu Mare + Dinamo Bucuresti ) a obtinut medalia de argint pentru formatia bucuresteana in grupa fetelor sub 18 ani

Petru Varabiescu ( LPS Satu Mare + Arnia Chess IT București ) – locul 2 Baieti 10 ani

Alex Maier – împrumutat pe perioada competiției la Oxygen București – locul 6 Baieti 12 ani

Marian Mureșan – imprumutat pe perioada competitiei la CSS Targu Mures – locul 9 Baieti 12 ani

Băimăreanul Andrei Năsui – împrumutat pe perioada competiției la CSM Olimpia Satu Mare – locul 11 din 13 echipe

Urmează probele de șah rapid si blitz, cortina se va lasa peste competiție in 3 noiembrie, după care in același loc, in 4-5 noiembrie se va desfășura ultima etapa a Grand Prix , concurs cu premii de 30 000 de euro, dintre care 5 000 ii revin câștigătorului.

Sursa foto: George Necula