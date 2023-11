Un succes pentru locul doi!

- Advertisement -

CSM Olimpia Satu Mare a obținut o nouă victorie la limită în fața virușilor verzi din Cluj Napoca. După 1-0 în tur pe Clujana cu gol marcat de Chinde, în prelungiri, sâmbătă elevii lui Cosmin Iuhas s-au impus acasă cu 2-1 prin reușitele lui Chinde și Samake. De altfel, cei doi au adus și la Sântandrei victoria sătmărenilor. Iar cu acest succes CSM Olimpia revine pe poziția a 2-a a clasamentului seriei a 10-a .

Sâmbătă s-a păstrat oarecum rețeta meciului de la Sântandrei… Adversarii au deschis rapid scorul iar apoi sătmărenii au întors soarta meciului. Și au suferit apoi pe final, în defensivă, pentru a obține toate punctele.

Elevii antrenați de Cosmin Iuhas au avut un început timid de meci iar clujenii au profitat și după o neatenție a defensivei noastre au deschis scorul prin Denis Paul (0–1 min 6).

Băieții noștri au revenit rapid în joc. După doar șapte minute de la deschiderea scorului Viorel Chinde a egalat. Zsiga Ervin l-a deschis excelent în adâncime pe Chinde, mijlocașul sătmărean a preluat mingea în careul advers, și-a așezat-o pe piciorul drept și a trimis-o apoi imparabil la colțul lung al porții adverse (1–1).

Peste alte patru minute Zsiga putea să-și ducă echipa în avantaj, însă portarul Checicheș a reușit să scoată de sub bară mingea trimisă de la 25 m de căpinatul galben albaștrilor.

Ai noștri au continuat să atace și Moussa Samake a reuști să înscrie și el. Cătălin Oanea a centrat mingea în fața porții de pe linia de poartă, chiar pe piciorul atacantului malinez, care, singur în fața porții goale, a îndeplinit o formalitate (2–1).

În repriza a doua băieții noștri au jucat inteligent și au închis meciul. Diferența putea crește la 3-1 doar că în minutul 63 șutul lui Denis Lazăr, deviat de apărătorii clujeni, a nimerit bara porții adverse.



În ultimele minute de joc „virușii verzi” au încercat să forțeze în atac, dar defensiva noastră a stat bine în teren, iar în minutul 88 Denis Moldovan a intervenit salvator la singurul șut periculos, trimis pe poartă de atacanții de la Sănătatea.

CSM Olimpia Satu Mare revine pe locul doi în clasament, având și două puncte avans față de ocupanta locului trei, Lotus Băile Felix. Însă, ai noștri rămân la opt puncte în spatele liderului SCM Zalău, care a luat cu greu cele trei puncte în meciul disputat sâmbătă la Carei.

CSM Olimpia Satu Mare va juca vineri la Baia Mare, împotriva lanternei roșii, Minaur, iar peste două săptămâni va urma derby-ul de Satu Mare cu SC Olimpia MCMXXI.

Declarația antrenorului Cosmin Iuhas

„Am reușit să legăm a doua victorie, învingând Sănătatea Cluj, o echipă bună a seriei. Felicit băieții pentru atitudinea de astăzi. La fel, ca și la meciul din Sântandrei, ultimele douăzeci de minute am suferit, dar până la sfârșit am reușit să ne apărăm poarta, să nu mai înscrie echipa adversă. Am avut o primă repriză bună, început de repriză a doua la fel, bun. Dacă reușeam să înscriem al treilea gol, cred că era altă față a jocului. Importantă a fost pentru noi victoria, modul cum au luptat acești băieți și cum s-au dăruit, ca această echipă să facă încă o victorie. Mai avem un pic din acest an. Sperăm, ca la Baia Mare să avem aceași atitudine și aceeași dăruire, că ne ateaptă un meci greu, pe care trebuie să-l câștigăm.”

LIGA 3, SERIA 10, ETAPA 11

CSM Olimpia Satu Mare – CS Sănătatea Servicii Publice 2–1 (2–1)

Marcatori: Viorel Chinde 11, Moussa Samake 33, respectiv Denis Paul 4.

CSM Olimpia: Denis Moldovan – Paul Copaci, Mihăiță Mureșan, Alin Burdeț, Cătălin Oanea, Denis Lazăr, Viorel Chinde (86, Süveg Nándor), Zsiga Ervin (89, Adrian Bura), Adam Abdul-Wahab, Pop Nándor, Moussa Samake (71, Adrian Micaș).

Antrenor: Cosmin Iuhas