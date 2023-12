Anunt Kovacs Szilard

- Advertisement -

KOVACS SZILARD

in calitate de titular anuntă publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare, conform HG 1076/2004, in vederea obtinerii avizului de mediu pentru :

ELABORARC PUZ imobil pentru institutii si servicii propus a fi realizat in mun. SATU MARE, STR GABRIEL GEORGESCU, NR.116.

Prima vesiune a planului poate fi consultata la sediul titularului din SM str Sighisoara, nr.1 in zilele de luni-vineri intre orele 10 – 15 si la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Batrân nt.8/B, luni-joi intre orel 8-16.30, vineri intre orele 8-14, din data de 11.12.2023

Publicul interesat pate transmite, in scris, comentari si sugesti, până la data d 30.12.2023 , la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Satu Mare str. Mircea cel Batran nr.8/B, cod 440012, fax 0261-733500, e-mail office@apmnsm.anpm.ro.