Clubul de Karting Carei încheie anul pe locul patru la Naționalele de karting școlar

Clubul de Karting Carei a reușit o bună performanță în acest an la Campionatul Național de karting școlar.

Careienii au terminat pe poziția a 4-a, la un pas de podium, în clasamentul general pe echipe. De menționat că în acest an la startul Naționalelor am avut 15 echipe din toată țara.

”Felicitări domnului profesor Ioan Janos Mille, felicitari Asociatiei de Karting din Karting Carei si multumim tuturor celor care au crezut in noi, ne-au ajutat si sustinut”, transmite clubul careian.

”Anul 2024 se anunta a fi unul si mai competitiv, se introduc motoare noi, piloti experimentati, echipe puternice, toate motivele sa sustinem acest sport in continuare”, informează Club Karting Carei.

Club Karting Carei transmite felicitări copiilor, mecanicilor, părinților și multumește sponsorilor pentru susținerea acordată.