Liga a 2-a. Sătmăreanul Cristian Blaga a închis poarta Corvinului în ultimele meciuri din 2023

Echipele situate pe primele două locuri în clasamentul Ligii 2 au încheiat anul 2023 cu jucători împrumutați de la UTA între buturi.

Dacă Alexandru Roșca (20 ani) a fost mereu titular pentru CSC Șelimbăr, sătmăreanul Cristian Blaga (19 ani) a fost rezerva lui Ștefan Lefter la Corvinul Hunedoara până în ultimele trei partide înainte de pauza de iarnă.

Iar tânărul goalkeeper lansat de CS PRIMAVERA SATU MARE a răsplătit încrederea lui Florin Maxim cu zero goluri luate în disputele cu CSM Alexandria (2-0), CSC Șelimbăr (0-0) și Steaua (1-0), primul și ultimul fiind disputate în deplasare.

”Mi-am așteptat rândul, am primit șansa și am încercat să profit cât mai bine de ea. Pot spune că am avut şi puţin noroc, dar până la urmă norocul ţi-l faci și singur. Trebuie să ai răbdare, am vorbit și cu Pierre (n.r. – Cristian Preda, antrenorul cu portarii al Corvinului) mi-a explicat cum stă treaba, am înțeles, m-am antrenat, mi-a venit rândul și mi-am făcut treaba. Există și momente de frustrare, dar până la urmă treci peste ele, nu ai ce face, mergi înainte”, a explicat Blaga.

Portarul originar din Satu Mare a revenit puțin asupra ultimelor meciuri din campionat, cu adversari de calibru.

”Eu zic că nu s-a pus problema echipei mai bune, cel puțin în meciul cu Șelimbăr. Nu au avut absolut nici un șut pe poartă, cel puțin în repriza a doua. Chiar am revăzut meciul, am fost singur în jumătatea noastră, am înghețat de frig. Iar în meciul cu Steaua, tot așa, în prima repriză, până ne-am obișnuit cu adversarul, a fost mai greu, iar în a doua repriză eu zic că am dominat și ne-am adjudecat meritat victoria. E o motivație în plus când joci în Ghencea, pe nocturnă, cu galeriile înfrățite, dar eu nu am avut nimic de demonstrat, doar mi-am făcut treaba, mi-am ajutat echipa. Sincer nu m-am gândit că o să fim pe locul 2, dar pe loc de play-off da. Spun asta pentru că știu ce echipă avem, știu ce băieți sunt în vestiar. Poate nimeni nu a crezut că putem ajunge atât de sus, numai noi, cei din vestiar, stafful și conducerea”, a mai punctat fotbalistul împrumutat de la UTA.

Probabil, Cristian Blaga va primi șansa să apere și în ultimul meci oficial al anului, cel care ar putea decide calificarea celor de la Corvinul în sferturile Cupei României.

Joi, la Oradea, ”corbii” sunt oaspeții divizionarei terțe Progresul Pecica, formație ce nu mai are nicio șansă să avanseze din grupă.

”Din ce am văzut, terenul nu e într-o stare foarte bună, va fi un meci greu, chiar dacă e o echipă de Liga a 3-a. Plecăm cu prima șansă, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, să știm ce ne așteaptă și să jucăm ca și până acum. Avem o echipă foarte bună, în fiecare zi ne antrenăm ca să ajungem fiecare cât mai sus, să ne atingem obiectivele”, a mai punctat portarul hunedorenilor.

Blaga a semnat cu UTA în 2019, la Corvinul este din februarie 2023

Cristian Blaga a început fotbalul acum 12 ani, la Primavera Satu Mare, sub comanda antrenorului Dorin Țuțuraș. În 2019 a fost transferat la Academia UTA, devenind vicecampion național cu echipa U17 a clubului în vara anului 2021. În prima parte a sezonului 2021-2022, a apărat poarta echipei U19 din Liga Elitelor, după care a fost împrumutat în Liga a 3-a, la Crișul Chișineu Criș.

În prima parte a stagiunii precedente de Liga 2, Blaga a fost împrumutat la Steaua, unde – însă – nu a apărat deloc, plecând apoi, în iarnă, la Corvinul Hunedoara, unde a pus umărul la promovarea echipei în eșalonul secund.

sursa:Liga2.ro