Mani Gyenes, ambasadorul clasei Malle Moto la Dakar 2024

Startul se va da pe 5 ianuarie, la Alula, cursa urmând să încheie la Yanbu, pe țărmul Mării Roșii, în data de 19 ianuarie, au dezvăluit organizatorii, precizând că în Arabia Saudită sunt așteptați 590 de concurenți și 354 de vehicule.

Parcursul celei de-a cincea ediții consecutive a Raliului Dakar în regatul saudit va fi unul foarte selectiv pentru participanți, printre care se va număra și sătmăreanul Emanuel Gyenes (moto).

Mani va pleca duminică, 31 decembrie 2023 spre Arabia Saudită urmând să-și recupereze motocicleta și să o pregătească de start.

Emanuel Gyenes, cel mai experimentat român în materie de Dakar şi rally raid, a pus totul în mişcare pentru a lua cel de-al 14-lea start în celebra competiţie.

Mani concurează și în acest an cu numărul 34 și este înscris tot la clasa Original by Motul / Malle Moto.

Spre deosebire de alte categorii, Malle Moto implică o cutie metalică cu anvelope, piese, pneuri, un cort și o geantă de voiaj, transportată dintr-un bivuac în altul, iar concurentul are la dispoziție elementele din acea cutie plus un sac de dormit, covoraș de lucru, o trusă de scule, un compresor și acces la curent electric pentru a-și întreține și repara singuri motocicletele. Cu alte cuvinte, dacă un concurent înscris la această clasă nu își mai poate repara singur motocicleta, nu are nicio echipă la îndemână care să îl ajute. Din fericire pentru el, Mani este foarte bine familiarizat cu materialul de concurs și are deja o experiență deosebită în această direcție, fiind angajat la o companie specializată în piese auto în viața de zi cu zi.

Mani e ambasadorul categoriei Malle Moto

Amaury Sport Organisation, sau ASO – pe scurt, este compania care organizează Raliul Dakar și l-a desemnat din nou pe Mani Gyenes drept ambasador al acestei categorii. Poziția este una pe care Mani a avut-o și anul trecut, iar doar concurenții care sunt deosebit de experimentați ajung să fie nominalizați ambasadori ai categoriilor în care concurează. Scopul lor nu este să câștige evenimentul la categoria lor, ci să îndrume unul sau mai mulți debutanți. În cazul de față, Mani are mai mulți ”elevi”, printre care și Gioele Meoni, fiul lui Fabrizio Meoni, câștigătorul Raliului Dakar în 2001 și 2002.

Ediția 2024 a Raliului Dakar se derulează între 5 și 19 ianuarie 2024 și include 4.727 de kilometri de probă specială, dar parcursul total al riderilor va ajunge la 7.891 de kilometri după ce sunt incluse și etapele de legătură. Ediția cu numărul 46 a Raliului Dakar promite să fie cea mai dificilă de până acum, deoarece va include o etapă de 48 de ore tocmai în Empty Quarter, adică deșertul Rubal-Khali, unul dintre cele mai puțin explorate locuri de pe planetă. Pe deasupra, prima săptămână a competiției include și o etapă maraton, în care riderii precum Mani nu au acces la piese de schimb și trebuie să își țină sub control strict uzura pneurilor pentru a evita penele.

Roadbook electronic

pentru Mani

Pentru prima dată, Mani Gyenes va concura doar cu roadbook electronic, deoarece organizatorii le-au permis doar piloților din clasa Elite, compusă majoritar din piloți de uzină, să folosească vechile roadbook-uri pe hârtie. O altă noutate este eliminarea tuturor steagurilor de pe toate vehiculele de concurs pentru a preveni orice situație nefericită legată de evenimentele curente din Orientul Mijlociu.

În palmares, Mani Gyenes are o victorie la Dakar în clasa Maraton în 2011 și una în 2015, o victorie la Original by Motul în 2020 și un loc doi la clasa Original by Motul în 2021. După ce a reușit 10 participări la Dakar, Mani Gyenes a primit și titlul de Legendă din partea organizatorilor competiției. La fel ca în anii precedenți, Mani va face tot posibilul pentru a-și relata parcursul pe pagina sa de Facebook și va transmite în țară imagini și știri despre parcursul său.

Ce-l așteaptă pe Mani

în Arabia Saudită?

“Am acceptat provocarea ca organizatori de a proiecta cea de-a cincea ediție în Arabia Saudită, ca fiind cea mai incitantă din această serie actuală”, spune David Castera, directorul evenimentului.

Pe 5 ianuarie, după ultimele pregătiri și ceremonia de plecare, într-un imens bivuac, va avea loc un “adevărat” prolog de 27 km în jurul acestui sit de excepție de la Alula. Caravana se va îndrepta ulterior spre est, cu trei probe speciale de peste 400 km și o etapă maraton în seara zilei de 8 ianuarie.

Piloții se vor confrunta apoi cu imensitatea deșertului Empty Quarter. După o specială scurtă (118 km) pe 10 ianuarie, dar cu “100% nisip”, etapa a șasea, în lungime de 818 km, din care 584 km probe speciale, se va desfășura pe parcursul a două zile, cu format inedit, “48 h crono”, timp în care concurenții vor fi nevoiți să se descurce pe cont propriu.

“Cufundarea în acest ocean de nisip va avea loc anul acesta într-un format care este atât nou, cât și fidel spiritului pionierilor. Concurenții se vor trezi împrăștiați în deșert la căderea nopții, rupți de lume, înainte de a porni din nou în zorii zile, pentru a ataca dunele”, a explicat Castera.

Surprize pentru concurenți

Implicați în această aventură, motocicliștii și echipajele vor primit din partea organizatorilor câte un cort, un sac de dormit și o rație de mâncare. În aceste condiții sumare, aceștia nu vor putea primi niciun ajutor din exterior și nu vor putea comunica cu echipele lor până în seara următoare.

După un transfer aerian la Riad, ziua de odihnă (13 ianuarie) va fi așadar binevenită. Dar nimic nu va fi sigur din moment ce organizatorii promit că “nu va fi nicio scădere de intensitate până la sosirea la Yanbu”, pe 19 ianuarie.

Cea mai lungă etapă a Raliului Dakar 2024 va fi etapa a șaptea, care va măsura în total 873 km, inclusiv 483 km cronometrați, în timp ce penultima zi de cursă (Alula-Yanbu) se va desfășura pe un teren care a chinuit pneurile anul trecut, la debutul raliului.

Raliul Dakar 2024 va fi, totodată, prima manșă a Campionatului Mondial de rally-raid, iar printre participanți se vor număra și deținătorii titlurilor la clasele autor și moto, qatarianul Nasser Al-Attiyah, respectiv argentinianul Kevin Benavides.