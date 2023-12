Ovidiu Domide- Nicu Dima, campionii sezonului 2023

- Advertisement -

Sezonul 2023 din Campionatul Național de Rally Raid s-a încheiat la Tulcea, cu a șasea etapă, desfășurată pe o distanţă totală de aproximativ 300 de kilometri, într-o singură probă specială, parcursă într-o singură zi.

Dacă Mihai Dospinescu și Cătălin Iftemi au participat din postura de campioni ai categoriei SSV au campioni ai participat Dospinescu categoriei din și postura Cătălin SSV, titlu adjudecat după penultima rundă, la categoria Auto campionul urma sẵ se decidă la finalul etapei tulcene.

Ovidiu Domide,campion la Auto

În lupta pentru Categoria Auto au fost angrenate echipajele Ovidiu Domide / Nicu Dima, respectiv Cristi Movilă / Dragoș Chiriță, iar caștig de cauză au avut sătmărenii Domide și Dima (Nissan Navara Evo IV), în vreme ce contracandidaţii lor au terminat pe locul al treilea . Astfel echipajul 100% sătmărean și-a trecut în palmares titlul national al categoriei , dar și al clasei TH1.2 Auto Diesel.

”Am pornit cu gânduri și ambiții mari acest sezon . Din nefericire prima etapă a fost o dezamăgire , din cauza problemelor tehnice, iar sezonul a început practice din etapa a 3-a pentru că la Satu Mare nu am participat , eu organizând etapa. Cu toate acesetea la Călărași ne-am dus încrezători și am reușit să ne impunem , apoi a urmat etapa de la Avrig , unde din nou am câștigat. În aceste condiții la Tulcea trebuia să câștigăm din nou sau să terminăm înaintea echipajului Movilă / Chiriță, doi sportivi ambițioși, care au venit cu o mașină nouă, achiziționată chiar înainte de cursā, mașina cu pedi-gree, participantă în raliul Dakar 2022.

Chiar și în aceste condiții, am reuşit să câșştigăm și să ne îndeplinim obiectivul. Vreau să multumesc în mod special familiei mele, care m-a susţinut an de an, navigatorului meu Dima Nicolae , sponsorilor noștri şi nu în ultimul rând echipei NSM Motorsport” a declarat Ovidiu Domide, 53 de ani, ajuns la al patrulea titlu naţional în Rally Raid.

De altfel sătmărenii de la NSM Motorsport au fost vedetele ultimului număr al revistei Autotest, editată de Registrul Auto Român.

Trofeul Oașului o reușită și în acst an

Primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, a dat startul celei de-a treia ediții a Trofeului Oașului, un eveniment automobilistic ce tinde să devină o tradiție la începutului lunii decembrie , o competiție plină de energie și pasiune. Au fost peste 30 de echipaje înscrise, iar competiția, care a atras entuziaști ai automobilismului din întreaga regiune, a inclus o probă specială de offroad în localitatea Certeze.

Participanții au avut ocazia să navigheze un traseu captivant pe drumuri de macadam și prin păduri pitorești, pe o distanță de 19 km, culminând cu sosirea în Negrești-Oaș, pe strada Vâltorilor. Această cursă nua fost doar o testare a abilităților de conducere, ci și o oportunitate de a admira frumusețile naturale ale regiunii.

Mai mult decât o competiție sportivă, Trofeul Oașului 2023 a reprezentat și o manifestare caritabilă importantă.

Evenimentul a fost organizat de Clubul Sportiv NSM Motorsport, în colaborare cu Primăria Orașului Negrești-Oaș și s-a bucurat de sprijinul Federației Române de Automobilism Sportiv. Prin această inițiativă, organizatorii speră nu doar să promoveze sportul automobilistic, ci și să contribuie la un scop caritabil, subliniind angajamentul comunității față de cauzele sociale.