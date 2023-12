Performanță Evoluții foarte reușite pentru șahiștii LPS Satu Mare

- Advertisement -

Aflat pentru următorii 2 ani in Germania pentru studiile masterale la ESMT Berlin “Innovation and Entrepreneurship”, David Ilonczai , un tânăr sătmărean, de care suntem atât de mândri, a participat la Campionatul clubului Eckbauer din Berlin. Competitia a avut o structura atipica, in fiecare saptamana se juca una dintre cele 7 runde. In total au participat 51 de competitori, 2 dintre ei, Noldner Julian si David acumuland 6 puncte. Din pacate primul criteriu de departajare, Buchholtzul, i-a fost favorabil neamtului cu 0,5 puncte, devenind astfel castigatorul intrecerii. Oricum o evolutie foarte buna , David reusind sa imbine din nou studiile cu aceasta frumoasa pasiune pentru “sportul mintii”.

Campionul european Vladimir Sofronie ( CS Logic 64 Brasov + LPS Satu Mare ) a participat la un concurs in Ungaria, la Esztergom. El a fost insotit de cei 2 parinti, Iulian ( maestru international, fost campion national al Romaniei) si Claudia ( fosta vicecampioana mondiala la nivel de junioare). Vladimir si-a incununat acest an exceptional cu o noua evolutie foarte buna, clasandu-se pe locul 3 ( performanta Elo 2140 ) , in fata lui Iulian. Suntem convinsi ca tatal – care il sustine la sah zilnic pe Vlady – este foarte bucuros si mandru de aceasta situatie inedita, iar pentru simpaticul pusti e o mare doza de incredere. Dincolo de rezultatul excelent, cel mai mult ne bucura felul in care a obtinut victoria in ultima runda, sacrificand mai multe piese pentru a rapune regele advers. Vlady care studiaza foarte mult si-a imbunatatit jocul pozitional si tehnica in final, dar oarecum in detrimentul jocului tactic, agresiv. In ultima vreme insa se pot observa si in aceasta zona ameliorari semnificative. Suntem incantati sa vedem copii seriosi si muncitori culegand “roadele ”.

Alaturi de proba principala de sah clasic, s-a desfasurat si una de blitz ( partide cu timp scurt ) , aici luand startul si satmareanul de la LPS, Tamas Lazin. La final podiumul competitiei a fost ocupat de Iulian – locul 1, Vlady – locul 2, Tamas – locul 3. Bravo, baieti!

Un alt copil caruia ii prevedem un viitor sahist foarte frumos este Petru Varabiescu ( LPS Satu Mare + Arnia Chess IT ) . Acesta a participat la traditional concurs “ Weekend Sahist Bucurestean”, ajuns la editia cu numarul 55. O sansa excelenta pentru Petru ( care abia luna aceasta va implini 9 ani ) sa joace cu jucatori avand de cateva ori varsta lui , sa acumuleze astfel cunostinte noi, sa aiba contextual ideal de a-si aplica din cunostintele avute. S-a clasat pe locul 17 din 62 de participanti, acumuland astfel 67 puncte la Elo care il duc la pragul 1500.

Profesorul Ardelean Cătălin ( legitimat ca jucator la LPS Satu Mare ) a participat in zilele de 4 si 5 decembrie la Finala Grand Prix Romania desfasurata in Alba Iulia la Hotel Transilvania. Chiar daca 95% din timpul dedicat sahului este din postura de antrenor, astfel de “escapade” ca jucator reprezinta un mod bun de a intelege mai bine trairile elevilor in timpul unui concurs. In final un loc 8 si un premiu de 6500 lei. Merita felicitati Alin Campeanu, George Necula, Marius Ceteras, FRSah pentru organizarea excelenta .

Alaturi de pasiune, probabil faptul ca ambii antrenori ai LPS-ului sunt sahisti reali reprezinta elemente care au o anumita contributie la cele 18 medalii nationale, locurile 1, 2 si 4 la Campionatele Europene cu care clubul se mandreste in 2023. Le suntem profund recunoscatori parintilor pentru eforturile extraordinare pe care le depun, dar si antrenorilor din tara cu care LPS are colaborari atat de frumoase !