Un 2023 excelent pentru arbitrajul sătmărean!

Fotbalul județean sătmărean se poate mândri în 2023 cu trei reprezentante în Liga a 3-a, CSM Olimpia Satu Mare, CSM Victoria Carei și FC Olimpia 1921 Satu Mare. Cu campionate județene (Elite, liga 4-a, liga 5-a) bogate în echipe participante. Însă peste toate fotbalul sătmărean se poate mândri cu un lot excelent de arbitri, cu frații Kovacs, Ovidiu Mazilu, frații Kopriva și mai nou cu Radu Chiorean…

Careianul Kovacs Istvan a avut un nou an deosebit cu delegări numeroase și prestații solide atât în competițiile internaționale cât și în Liga 1. Fratele său, Szabolcs Kovacs e din ce în ce mai delegat la Liga 1 și a prins și două meciuri, ca rezervă în cupele europene. Ovidiu Mazilu a terminat cu suces cursul VAR și a avut multe delegări în primele eșaloane. Peste toate am avut parte de promovarea fraților Koprin=va la Liga a 2-a și a tânărului Radu Chiorean la Liga a 3-a. … În plus, Marcel Savaniu, președintele Comisiei Județene a Arbitrilor e numărul 2 în arbitrajul românesc… Acesta e vicepreședinteșle CCA, mâna dreaptă a grecului Vassaras… Și mai avem și lotul orădenilor , în frunte cu Octavian Șovre…Aceștia au ales să reprezinte AJF Satu Mare și se simt ca acasă în fotbalul sătmărean.

La toate ar fi adăugate munca depusă la nivel de AJF unde arbitrii sătmăreni au avut prestate apreciate de echipele din județ semn că la an la an tot mai puțini ”fluierași” contestați iar Comisia de disciplină are tot mai puțin de lucru….

Pentru a marca acest an 2023, excelent , AJF Satu Mare a organizat sâmbătă 16 decembrie o gală la restaurantul AURORA, la care au luat parte mulți arbitrilor și observatorilor din cadrul AJF și CJA Satu Mare, dar și arbitri divizionari din județul Bihor, conducerea AJF. şi CJA Satu Mare . A lipsit motivat , cel mai bun arbitru din România, careianul Istvan Kovacs. Acesta a fost delegat duminică la meciul U Cluj Napoca-Oțelul și nu a putut fi alături de colegii din Satu Mare.

S-a păstat un moment de reculegere în memoria fostului observator, Ionel Borz trecut la cele veșnice la începutul anului chiar după încheierea turneului de fotbal în sală, Cupa AJF.

S-au acordat plachete celor trei arbitri promovați… Kopriva Zsolt, Kopriva Tamas și Raul Chiorean.

“Mulţumesc tuturor pentru toată munca depusă, domnilor din Oradea care fac parte din familia noastră, domnilor de la presă şi nu numai. Sărbători fericite tuturor!”, a spus Ştefan Szilagyi, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal Satu Mare care e convins că în 2024 arbitrajul sătmărean va fi reprezenrtat la turneul final al Campionatului European de Kovacs Istvan

“Judeţul Satu Mare a reuşit se mențină în top , în România în ceea ce priveşte arbitrajul, iar pentru asta trebuie să-i mulţumim unui singur om (n.n. Ştefan Szilagyi). Țin să mulțumesc tuturor arbitrilor de la AJF pentru meciurile din anul 2023, să știți că echipele sunt foarte mulțumite de arbitraje.”, a spus Marcel Savaniu, parte din AJF Satu Mare și vicepreședinte al Comisiei Centrale de Arbitri. din cadrul Federaţiei Române de Fotbal. Acesta a mai spus că pentru 2024 își dorește să aducă cât mai mulți tineri spre arbitraj. ”E o criză de arbitrii la nivel mondial nu doar în România” a punctat Savaniu.

O ediție specială a emisiunii Actualitatea sătmăreană, una dedicată arbitrajului sătmărean, va fi difuzată joi 28 decembrie 2023…Cu interviuri și povești interesante oferite de Marcel Savaniu, Ștefan Szilagyi, Kovacs Szabolcs, Oviudiu Mazilu și Octavian Șovre.