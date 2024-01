An nou, țepe noi, țepuiții… tot noi!

La cum se arată noul an din punct de vedere financiar nu cred că e român să nu-și dorească un ban în plus. O investiție nouă și un leuț făcut ușor…

Doar că trebuie să fim cu băgare de seamă… Poliția Română avertizează asupra unei noi metode de înșelăciune pe internet prin care persoanele pot pierde economiile de-o viață.

Astfel, persoanelor le sunt propuse oportunități de investiţii extrem de profitabile, dar care, în realitate, nu ar exista.

Potrivit unui comunicat al Poliției Române, persoanele vătămate ar fi accesat pe diferite rețele de socializare postări ce conţin reclame cu privire la servicii de investiţii financiare. Pentru a crea credibilitate, aceştia fie folosesc denumirea unor companii româneşti cunoscute, fie creează conţinut media fictiv – videofilmări ale unor personalităţi cunoscute care fac reclamă acestor scheme frauduloase. Persoanele interesate sunt apoi redirecţionate către o pagină unde le sunt solicitate datele de contact. În continuare, sunt contactate telefonic de persoane necunoscute, care utilizează numere de telefon atât româneşti, cât şi din Marea Britanie.

Autorii, după discuţii repetate, reuşesc să convingă victimele să „investească” iniţial sume mici, de regulă 1.200 de lei, pe diferite platforme de investiţii online, special create în acest scop. În multe situaţii, sub pretextul că vor acorda suport tehnic, atacatorii conving persoanele vătămate să îşi instaleze pe dispozitivele electronice folosite (telefon, tabletă, laptop etc.), aplicaţii tip remote desktop (control de la distanţă), prin care aceştia capătă control total al acelor dispozitive.

„Controlând dispozitivul victimei, autorii dobândesc accesul şi la aplicaţiile bancare ale acestuia, astfel fie transferă soldul existent către conturile altor victime, fie îl convertesc în criptomonedă. De asemenea, chiar dacă victimele nu au fonduri disponibile, autorii contractează credite online în numele acestora, sumele fiind sustrase prin modalitatea descrisă mai sus. Investitorii pierd bani şi, în cele mai multe cazuri, economiile de o viaţă”, arată Poliția Română.

Recomandări pentru a vă proteja de această formă de înșelăciune:

Fii atent la ofertele de investiţii care promit câştiguri mari în timp scurt.

Nu accepta să descarci aplicaţii tip remote desktop de la persoane necunoscute.

Nu oferi datele tale personale sau financiare unor persoane pe care nu le cunoşti.

Dacă ai fost victima unei astfel de înşelăciuni, sesizează imediat Poliţia.

Iar la final, iată și câteva recomandări…persoanelor care doresc să investească să se informeze temeinic înainte de a lua o decizie, să consulte un specialist și să fie foarte atente la ofertele care par prea bune ca să fie adevărate.