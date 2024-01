FRF.Arbitrii sătmăreni de Liga 1 testați la Cheile Grădiștei

În perioada 8-11 ianuarie, arbitrii și asistenții certificați VAR, dar și 20 de observatori de arbitri, au participat la o nouă etapă de testare și perfecționare la Cheile Grădiștei.

Programul întâlnirii a inclus testări teoretice și fizice, analize video din prima parte a campionatului, dar și din competiții internaționale, împreună cu membrii Comisiei Centrale a Arbitrilor.

La aproape doi ani de la implementarea sistemului VAR în România, președintele CCA, Kyros Vassaras, se declară mulțumit de rezultatele înregistrate până în prezent, dar este convins că acestea pot fi îmbunătăție în continuare pe viitor. De asemenea, acesta a analizat și performanțele arbitrilor români în prima parte a sezonului de Liga 1.

„În primul rând, trebuie să spun că avem o competiție foarte disputată. Acesta este un lucru benefic, toate echipele se luptă, sunt meciuri foarte strânse, de aici rezultând multe situații de analizat pentru arbitri. Per total, mă declar mulțumit. Avem, de asemenea, și VAR-ul care ne ajută cu deciziile care nu au putut fi luate pe terenul de joc. Cred că devenim din ce în ce mai buni de la an la an după implementarea VAR. Nu trebuie să uităm că suntem în doar al doilea an de la implementare, rezultatele de până acum fiind mulțumitoare, dar putem obține rezultate și mai bune pe viitor”, a declarat președintele CCA, Kyros Vassaras.

Delegație sătmăreană numeroasă

De remarcat că la aceste teste și la cursul de perfecționare AJF Satu Mare a avut un reprezentare numeroasă.

Pe lângă ecusonul FIFA , Kovacs Istvan i-am avut și pe ” centralii” Kovacs Szabolcs, Ovidiu Mazilu , Rareș Vidican și Marius Omuț , pe arbitrul asistent Ciprian Danșa iar la capitolul observatori pe Marcel Savaniu , vicepreședinte CCA și Octavian Șovre ca membru în Comisia de Arbitri. De menționat că Alexandra Corb a participat online la aceste cursuri de perfecționare.

Kovacs: „Arbitrajul românesc este la un nivel la care nu a fost niciodată”

La această etapă de testare a participat și careianul Istvan Kovacs, acesta declarându-se mulțumit de anul recent încheiat, dar cu obiective mărețe și pentru 2024!

„Anul 2023 a fost un an special pentru mine. Am participat la Golf Cup, unde am arbitrat finala. Imediat după am participat la Campionatul Mondial al Cluburilor unde am arbitrat în semifinale, iar în iunie am avut oportunitatea să arbitrez și în semifinalele UEFA Nations League. Pot să spun că a fost un an plin de evenimente pozitive și sunt mândru că, împreună cu brigada mea, am reușit să fim delegați la aceste partide și ne-am bucurat de încrederea comisiilor abilitate. Sunt două turnee importante în 2024, Campionatul European și Jocurile Olimpice, unde vom face tot posibilul să fim prezenți.”, a declarat Istvan Kovacs, arbitru FIFA pentru www.frf.ro.

Două nume noi pe lista FIFA

Pentru prima oară, România are arbitrii în categoriile Elite atât la masculin, cât și la feminin și futsal, dar aceasta nu este singura noutate pentru arbitrajul românesc. Începând cu 2024, pe lista arbitrilor români cu ecuson FIFA se regăsesc două nume noi: Roxana Timiș (foto stânga), ca arbitru de teren, și Cătălina Nan (foto centru), ca arbitru asistent. Cei doi arbitri vor putea fi delegați la partide internaționale.