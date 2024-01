Lecții de viață și de karate de la Sensei Nukina Noboyuki la seminarul de la Satu Mare

Timp de trei zile cultura japoneză a ajuns la Satu Mare prin Sensei Nukina Nobuyuki 6 dan Wado Ryu . Iar acest lucru a fost posibil datărită Asociației Județene de Karate ce a organizat un interesant seminar și un minicantonament la sala celor de la Energy Kardio Club.

Sportivii cluburilor membre ale Asociației Județene de Karate Satu Mare au avut parte de foarte multe informații prețioase oferite de Sensei Nuki.

Au ținut să fie prezenți la seminar karateka din Satu Mare, Lazuri, Tarna Mare, Tămășeni, Batarci, Vetiș , Odoreu , Botiz, Valea Seacă . Iar experiența căpătată la antrenamentele conduse de Sensei Nukina a fost unică.

Antrenorii Magos Robert , Anzik Arnold si Filer Ivan împreună cu sportivii prezenți au acumulat astfel informatii noi din lumea artelor marțiale.

Emoționant a fost mesajul postat pe facebook după seminar de părintele unui sportiv ce e legitimat la CS Samuraiul Satu Mare.

” Darius ( 7 ani) când a ajuns acasă de la seminar și a luat kimonoul și a exersat tehnicile învățate de la Sensei Nuki…pana la ora 11.00 seara…” a ținut să transmită tatăl tânărului samurai.

”Am avut în total 8 antrenamente în 3 zile , program foarte încărcat, dar cu toții am plecat acasă plăcut obositi. Sunt mândru de prestația sportivilor. Sunt copiii deștepți, frumoși, sănătoși, cu învățătură bună s-a văzut asta pe fețele lor ” a ținut să precizeze la finalul seminarului, Sensei Nukina..

”Multumiri se aduc Dl Amzulescu Octavian Președintele Federației Europene de Wado ryu și Federației Române de Karate și părinților pentru susținere” a ținut să precizeze președintele Asociației Județene de Karate, Robert Magos.

Cine este sensei Nukina Nobuyuki

Sensei Nukina Nobuyuki, de trei ori campion național al Japoniei la karate, și-a cunoscut soția româncă în Japonia, în urmă cu aproape 25 de ani, dar au decis să trăiască în România, unde a și fost botezat ortodox la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală.

Românii au talentul numărul unu mondial la iubire necondiționată, spune răspicat Nukina Nobuyuki, un om cu o poveste de viață fascinantă, pe care o aflăm dintr-un reportaj difuzat la Antena3.

Nukina Nobuyuki, botezat la 26 de ani de șapte preoți la Mănăstirea „Radu Vodă”

Sensei Nukina Nobuyuki şi-a cunoscut soția, pe Georgina, în Japonia. Georgiana era studentă la ASE şi venise cu o bursă de karate obținută în Germania. El abia terminase facultatea la Osaka. S-a creștinat la 26 de ani şi toţi membrii familiei poartă numele sfântului Gheorghe.

„Am vorbit cu soţia şi am fost la biserica că vreau să fiu botezat să fiu ortodox. În 1999 pe 23 ianuarie m-am botezat la Mănăstirea Radu Vodă. Am ales numele de Gheorghe la botez.

M-a botezat preasfințitul Teodosie. Am avut 7 preoți. După botez simțeam că plutesc. Foarte puternic a fost sentimentul”, povestește acum sensei Nukina Nobuyuki.

Naş de botez i-a fost poetul Adrian Păunescu. Toți cei trei copii ai lor poartă numele Sfântului Gheorghe, Sara- Georgiana, Eric-George şi George Gabriel.

Sara Nukina, o adevărată ambasadoare a cântecului popular românesc

Acum patru ani , Sara Nukina a ajuns de urgenţă la spital, cu doar câteva zile înainte să împlinească 16 ani, din cauza unor dureri de cap care nu se mai opreau.

Diagnosticul medicilor i-a forțat pe părinți să găsească o soluție de a o transfera la Viena, pentru că numai acolo se putea încerca salvarea copilei cu un tratament oncologic peste puterile familiei.

Premianta clasei, Sara Nukina nu s-a mai întors lângă colegii ei de la Liceul Elena Cuza, a rămas in Austria să-şi continue tratamentul.

Sara este o adevărata ambasadoare a cântecului popular românesc, a luat premii la concursuri internaționale, a cântat în spitale pentru copiii şi bătrânii bolnavi şi a purtat cu mândrie drapelul României la competiții sportive.

Cum l-a ajutat credința în Dumnezeu să depășească toate provocările

„Cu ajutorul lui Dumnezeu suntem bine. Sara mai are un an sau doi de stat pentru tratament, sub supraveghere, dar suntem bine. Sara merge la liceul de muzică din Viena, ceilalți, Eric e la școală şi Gabriel la grădiniță”, spune Nukina Nobuyuki.

Românii au talentul numărul unu mondial la iubire necondiționată!

„Aveți credința atât de puternică! O aveți în ADN-ul vostru foarte puternic. Românii au talentul numărul unu Mondial la iubire necondiționată.

Mergeți înainte cu tradițiile voastre, tradiția voastră e aşa de bogată. Trebuie să transmiteți mai departe, altfel pierdeți puterea. Transmiteți pentru copii, nu doar cunoștințe, din suflet, să aibă mentalitate bazată pe tradiția românilor”,le recomandă Nukina Nobuyuki tuturor românilor.