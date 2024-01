Oașul 1969 Negreşti Oaș devine club partener Coerver Coaching

CS Oasul 1969 Negresti Oas a anunțat pe pagina oficială de facebook că din acest an a devenit partener al Coerver Coaching.

In anul 1984 Alf Galustian si Charlie Cooke (fostul mare jucator de la Chelsea Londra), au pus bazele Coerver Coaching. Cei doi fondatori istorici au pornit pe acest drum fiind ghidati de filosofia revolutionara despre fotbal a antrenorului olandez, Wiel Coerver – de unde si numele de Coerver Coaching. Metodologia celui din urma, a fost transformata de Galustian si Cooke in cea mai eficienta si necesara tehnica de fotbal, pe care sportivii practicanti ai fotbalului de atunci, si de astazi o folosesc pentru a-si creste performanta pe teren.

Elementul cheie al acestui tip de pregatire cu totul inovativ este dat de metodica de antrenament folosita, dar si de elementele tehnice care au in principal scopul de a creste capacitatea de concentrare, de reactie in contextul potrivit a jucatorilor in momentul jocului.

Cât despre Oașul…clubul negreștean e prezentat ddrept o entitate vibranta dedicata pasiunii pentru fotbal si comunitatii locale. Cu o istorie bogata si o traditie solida, acest club reprezinta un simbol al spiritului sportiv si al angajamentului in zona denumita si “Tara Oasului”. Culorile si emblema stralucesc nu doar pe teren, ci si in afara acestuia. Fiecare meci este o oportunitate de a demonstra talentul, determinarea si unitatea clubului. In afara terenului, implicandu-se in comunitate, promovand fair-play-ul, dezvoltand tineri jucatori si contribuind la spiritul sportiv local.

OASUL este mai mult decat o echipa – este o comunitate dedicata visului comun de excelenta sportiva si de a crea amintiri de neuitat pentru toti cei implicati.

De-a lungul timpului pe portile acestui club au iesit jucatori talentati care au reusit sa joace la un nivel inalt. De aceea la Oasul se pune mare accent pe cresterea si promovarea copiilor, devenind un proces esential. Iata cateva aspecte cheie:

1. Formare Tehnica si Fizic.

2. Dezvoltarea Caracterului.

3. Competitii si Experiente de Joc.

4. Suport Emotional.

5. Monitorizarea si Evaluarea.

6. Transmiterea Valorilor Clubului.

7. Oportunitati de Promovare

Intr-un final, CS Oasul 1969 nu se limiteaza doar la dezvoltarea abilitatilor lor sportive, ci vizeaza dezvoltarea lor globala ca indivizi, pregatindu-i pentru viitorul atat pe terenul de joc, cat si in afara lui.