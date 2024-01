SuperMani Gyenes, o nouă primire de poveste!

Riderul Autonet Motorcycle Team, Emanuel Gyenes, s-a întors duminică dintr-o nouă aventură în Raliul Dakar și, conform tradiției la revenirea acasă, la Satu Mare, colegii, prietenii de la Autonet Import precum și reprezentanții mass-media l-au primit cu aplauze, felicitări,confetti, fumigene dar și o cupă cu șampanie.

Mani a dovedit, și în 2024 , că este dedicat trup și suflet performanței în sportul pe care îl iubește atât de mult, dar mai ales acestei competiții atât de solicitante. Locul 1 la AMBASADOR și poziția 23 la general și locul 11 la Rally 2 sunt rezultatele excelente cu care sătmăreanul s-a întors în mijlocul colegilor săi. De altfel Mani și-a egalat performanța din 2021 din clasamentul general acolo unde cel mai bun Dakar l-a avut în 2011 când a terminat pe poziția a 18-a.

Mani și a povestit apoi aventura de la Dakar 2024 și a răspuns apoi preț de o oră întrebărilor venite de la ziariști.

Pentru Mani Gyenes, acesta a fost cel de-al 14 lea Dakar, competiție în care deține deja statutul de Legendă.

“Am terminat cu bine Dakar 2024! A fost o editie foarte grea. încă de la început am avut un ritm bun, nu am făcut greșeli majore.. Sunt foarte multumimt de rezultat, locul 23 la general si 1 la ambasadori. A fost un Dakar bun. Nu am avut probleme tehnice, motocicleta find nouă a mers foarte bine până la sfârșit. Multumesc partenerilor care m-au ajutat să fiu aici! Multumesc familiei și tuturor celor care m-au susţinut!”

Povestea Daka 2024

Pe 19 ianuarie, pe malul Mării Roșii s-a tras cortina peste cea de-a 46-a ediție a Dakar și cea mai solicitantă dintre cele organizate în Arabia Saudită. La finalul celor aproximativ 8.000 de kilometri, Mani Gyenes s-a clasat pe locul 23 la general. Joi, 25 ianuarie, colegii de la Autonet i-au pregătit o primire de campion, la sediul companiei din Satu Mare.

Aventura Dakar 2024 a debutat pe 5 ianuarie în nord, lângă Al-‘Ula, zonă unde s-au descoperit urme umane de acum 200.000 de ani. Totul a început cu un prolog și a conținut cu probe speciale cu multe canioane, platouri nisipoase și cu piatră, traversări de văi, zone cu nisip fin și piatră ascunsă, dune, dune sparte, iar pe 11 ianuarie s-a dat startul în 48 de ore Crono. Pentru a le da concurenților șansa să parcurgă mai mulți kilometri în Empty Quarter, organizatorii Dakar-ului au introdus acest nou format care a presupus înnoptarea în mici bivuacuri de pe traseu și reluarea cursei în dimineața următoare. Din totalul de 625 kilometri, Mani a parcurs 428 în prima zi și s-a bucurat de dune cu nisip tare în a doua parte a etapei a șasea.

”Nu m-a surprins ediția din acest an a Dakar-ului poate doar acea etapă maraton. Dar acolo am trăit niște experiențe unice când am stat la un foc de tabără în același bivuac cu Carlos Sainz sau Sebastian Loeb. Am concurat și cu ceva probleme medicale, am avut febră două zile dar asta nu mi-a afectat parcursul. Am avut parte și de două căzături dar din fericire fără urmări . Și cu noul road-book m-am obișnuit relativ repede, după primele două etape.” A povestit Mani Gyenes.

După terminarea celor 625 de kilometri de dune, concurenții au fost transportați cu avionul în Riyadh, unde au avut o zi de pauză în care și-au pregătit echipamentul pentru a doua săptămână de cursă. Din capitală s-a mers către Al-‘Ula cu probe speciale de peste 400 de kilometri în fiecare zi. Traseul a devenit și mai dur din pricina trecerii prin multe dune sparte, canioane și albii secate unde nisipul acoperă pietrele, zone cu iarba-cămilei și foarte mult praf. În ultima etapă au fost multe pericole din pricina pietrelor extrem de ascuțite, dar pentru Mani Gyenes totul a decurs bine și s-a putut bucura de ultimii kilometri din Dakar.

Ce urmează?

”În acest an voi merge la Six Days Enduro în Spania și cu siguranță vreau să particip la Red Bull Romaniacs. Mai e în mai o etapă de Campionat Mondial de enduro la Bacău și Campionatul Ungariei la enduro.Dar deocamdată nu știu programul exact la enduro nici în Ungaria și nici în România pentru etapele naționale. Sigur că-mi doresc să merg și la anul la Dakar dar acest lucru depinde de sponsorii mei și mai ales de firma AUTONET. Eu încă am motivația de a merge înainte .”ne-a mărturisit legenda de la Dakar.

Joi seara, Mani Gyenes a fost prezent în studioul NORD VEST TV, fiind invitatul lui Florin Mureșan la emisiunea Actualitatea sătmăreană. Emisiunea poate fi urmărită pe pagina de facebook a Nord Vest TV.