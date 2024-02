Alex Maier, locul 3 Elo 1300-1600 la Open Felix Sasomi

In ultima perioada sahistii din cadrul clubului nostru au participat la mai multe concursuri, iar modul in care au facut-o este unul incurajator.

Astfel, in perioada 9-11 februarie s-a desfasurat Maraton Sahistic Clujean. In concursul destinat copiilor sub 14 ani, cele 2 simpatice gemene, Noelia si Andreea Cristurean s-au impus autoritar, meciul direct stabilind ordinea pe podium. Ele au dubla-legitimare LPS Satu Mare + Potaissa Turda , colaborarea mai veche cu bunul nostru prieten , turdeanul Marin Fantana fiind una excelenta. Tinand cont si de implicarea parintilor , avem toate motivele de optimism privind evolutia lor viitoare.

Cronologic, urmatorul eveniment sahist l-a avut competitor pe Petru Varabiescu ( LPS Satu Mare + Arnia Chess IT ). Concursul s-a desfasurat in perioada 12-15 februarie intr-un format mai rar, tip Scheveningen, in care 8 copii s-au infruntat cu 8 sahisti rutinati ( media Elo a “Seniorilor” fiind 2015 ) . O experienta foarte instructiva pentru Petru care a putut juca cu 2 maestri internationali, 2 MF si 3 CM. In total el a acumulat 2 puncte, insa cu o singura exceptie, toate partidele au fost decise in ultimele minute. Faptul ca a reusit sa joaca partide bune calitativ, ca a jucat de la egal la egal cu astfel de parteneri nu poate decat sa ne bucure. Sprijinul neconditionat al parintilor l-a ajutat pe Petru sa treaca peste o prima jumatate de an dificila in 2023, de atunci progresul sau fiind absolut evident. Merita apreciati pentru organizarea acestui eveniment domnii Cristian Ionescu, antrenor emerit si Ciprian Badescu, presedintele clubului Arnia Chess IT , un informatician si manager de succes care ajuta mult sahul romanesc.

Seria aceasta de concursuri s-a incheiat cu Open Felix Sasomi ( 14-18 februarie) . Competitia desfasurata in Baile Felix, destinata celor cu Elo sub 2200, a avut un fond de premiere de 70 000 lei dintre care 12 000 ii reveneau castigatorului. Astfel la start s-au adunat 227 sportivi din 14 tari .

De remarcat organizarea excelentă asigurată la acest concurs de sătmărenii Ciprian Muntean și David Seletye prin clubul lor, Clubul Sportiv Auto-Karting Rider’s Satu Mare.

Rezultatele excelente obtinute de tinerii de la LPS :

– sătmăreanul Alex Maier , locul 3 Elo 1300-1600, 1000 lei premiu, + 65 Elo. ”Un rezultat care sperăm să aibă efect motivant pentru Alex, să-l convingă să joace poziții mai riscante , să experimenteze cu dorința de a invăța și fără să se gândeasca la rezultatul partidei” -transmite antrenorul Cătălin Ardelean

– Radu David , locul 7 general, 2000 lei premiu, + 23 Elo. In cazul lui cel mai mult ne bucura ca dupa o infrangere in pozitie cu mare avantaj, si-a gasit resursele de a continua cu 3 victorii. Speram ca aceasta ii va da increderea necesara si pe viitor sa depaseasca cu bine situatii mai grele

– Roman Jozsef ( Joco ) a jucat primul concurs oficial dupa mai mult timp , reusind un castig la Elo de 48 de puncte si cateva partide interesante in fata unor adversari mai bine cotati. El este unul dintre cei mai silitori copii, daca va juca mai frecvent, progresul sau va fi accelerat

– Amalia Zamfirache a acumulat 4 puncte ceea ce i-a permis sa acumuleze +40 la Elo. Mai multa atentie si mai mult studiu individual ar plasa-o indiscutabil printre favoritele la o medalie nationala in grupa fetelor nascute in 2012

– Andrei Năsui a obtinut 4 puncte si un castig la Elo de 36 de puncte

– Ionuț Iuga a avut un concurs tip “ascensor”, intalnind fie adversari net inferiori, fie altii mai bine cotati cu care a luptat, dar pana la urma a pierdut

– Maia Moldovan a jucat primul ei concurs sub culorile LPS-ului. A avut un parcurs dificil, 7 dintre cei 9 adversari avand Elo de minim 1776. In final un castig de 64 puncte la Elo, dar mai ales experienta care o va ajuta pe viitor. Ea manifesta interes cert pentru sah, este dispusa sa munceasca , se concentreaza foarte bine la antrenamente, are sprijinul celor din jur, sunt toate motivele sa fim optimisti.

– Suntem incantati si de evolutia lui Patrick Dunca, sportiv care face parte din programul FRSah de pregatire a juniorilor de performanta, dar se si antreneaza alaturi de LPS incepand din toamna, urmand ca in viitor sa ne si reprezinte de fapt. El a pornit ca favorit 149 si s-a clasat pe locul 37. Vazand seriozitatea si determinarea impresionante, daca isi va mentine aceste caracteristici, va face progrese majore.

Pentru Sara Sunea , șahistă care a adus LPS-ului sătmărean 4 medalii nationale, un loc 2 si un loc 4 european in 2023 ( fiind premiata de curand de Consiliul Judetean Maramures ) , urmeaza o provocare importanta, participarea la doar 12 ani in Campionatul Nationale de Senioare. O sansa deosebita de a invata jucand alaturi de cele mai valoroase sahiste din tara. Pentru ea clasa a V-a a adus provocari scolare mai importante, dar tinand cont de seriozitatea si ambitia in pregatire, asteptam un an deosebit.