Multipla campioană Adina Irimia, “pusă pe picioare”, la Satu Mare, de Romulus Boțoiu

Preț de zece zile multipla campioană la lupte, Adina Irimia s-a aflat la Satu Mare.

Din păcate pentru ea nu pentru o competiție oficială sau pentru o pregătire centralizată ci pentru o ședință prelungită de recuperare în urma unei accidentări suferite la genunchi.

Sportiva legitimată la CSM Craiova, la recomandarea antrenorului ei, a ales să facă tratamentul de recuperare alături de kinetoterapeutul Romulus Boțoiu.

”Fac de șapte ani lupte și din păcate nu m-au ocolit problemele medicale. Acum am o accidentare la genunchi și am ales, la recomandarea antrenorului meu, să vin la domnul Boțoiu. E un om de lupte, un om de sport în care avem încredere deplină”, spune sportiva care speră să revină cât mai curând în competiții, iar anul acesta să urce din nou pe podium.

Adina Irimia e de șase ori campioană a României la lupte la categoria ei de greutate și are la activ mai multe medalii la competițiile internaționale de lupte pe plajă.

”Recuperarea a decurs foarte bine și sunt sigur că va reveni și mai puternică. Mă bucur că se apelează la serviciile mele, oricând ajut cu mare drag nu doar sportivii de performanță ci pe orice persoană ce are probleme ce țin de recuperare”ne-a spus Romulus Boțoiu.