Spadasinele Ana Tomșa și Kurtinecz Johanna merg la Europenele de la Napoli

Trei reprezentanți va avea școala sătmăreană de scrimă la Campionatele Europene de la Napoli.

Spadasinele Ana Tomșa și Kurtinecz Johanna vor intra în competiție la junioare și respectiv cadete iar la masculin din lotul României va face parte Marton Mezinger de la CSM Olimpia Satu Mare.

Ana Tomșa este campioana națională en titre la junioare deși încă e la vârsta…cadetelor.

Ana Tomșa merge cu lotul junioarelor la Campionatul European

Ana Tomșa, spadasina Clubului Sportiv Satu Mare a ales scrima în urmă cu 8 ani.

„Făceam și alte sporturi, de exemplu tenis sau baschet. Dar scrima m-a atras cel mai mult. Îmi place scrima deoarece este un sport în care trebuie să-mi pun mintea la contribuție, trebuie să-l observ pe adversar și trebuie să fiu mereu cu un pas înaintea lui” spune Ana, o sportivă care la 16 ani este elevă al Colegiului Național Mihai Eminescu (diriginte Laura Groza).

În 2022 a cucerit prima sa medalie de aur la un Campionat Național individual, obținând astfel titlul de cea mai bună spadasină la cadete. În acel an a câștigat titlul de campioană și la echipe, iar în acest an a cucerit medalia de aur la junioare individual.

Eleva antrenorului Adrian Pop a fost convocată de mai multe ori la lotul de cadete, iar în urmă cu două săptămâni a obținut prima medalie la o comeptiție internațională majoră, organizată de federația europeană, câștigând medalia de bronz la Novi Sad, la Circuitul European al cadeților.

„M-am bucurat foarte mult pentru o nouă convocare pentru că știu că am muncit foarte mult pentru locul meu în lot și continui să mă antrenez mai departe. Mă pregătesc pentru Europene cu gânduri pozitive. Nu m-am gândit deocamdată la vreun obiectiv, dar vreau să-mi fac scrima pe care o știu. Poate ar fi frumos o clasare în primii 32” – a mai spus Ana Tomșa care ține să le mulțumească profesorilor și colegilor de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Satu Mare pentru susținerea pe care o simte din partea lor.

Debut pentru Johanna

Kurtinecz Johanna, o tânără spadasină de la Liceul cu Program Sportiv Satu Mare, este pe cale să-și facă debutul la Campionatul European de scrimă, fiind convocată în premieră în echipa națională.

La vârsta de doar 13 ani ea este elevă în clasa a șaptea la Liceul Teologic Romano-Catolic „Hám János” și are deja în palmares rezultate impresionante.

Cu un parcurs în acest sport început cu șase ani în urmă, Johanna își amintește cu bucurie momentul în care a descoperit pasiunea pentru scrimă.

“La început am considerat că antrenamentele de scrimă sunt doar ore de sport. Dar din moment ce am început să particip la competiții, văzând bucuria învingătorilor și atmosfera acestor momente, m-am ambiționat și eu“, a mărturisit ea pentru pagina de facebook Scrima sătmăreană – Szatmári vívóiskola.

Nu este deloc surprinzător faptul că această tânără talentată a cucerit numeroase titluri și medalii într-un interval atât de scurt de timp. Deținând deja titlul de campioană individuală la categoriile de U11, U13 și U14, precum și medalii de aur la CN pe echipe U14, Johanna este deja un nume binecunoscut în lumea spadasinelor din România. Cu cinci medalii de aur câștigate anul trecut și în acest an la concursul internațional Olimpici Grand Prix, alături de nenumăratele medalii de argint sau bronz obținute la competiții naționale și internaționale, ea demonstrează un nivel de performanță remarcabil.

Convocarea în selecționata de cadete pentru Campionatul European din Napoli, Italia, vine ca o confirmare a talentului și dedicării lui Johanna față de acest sport.

Cu toate acestea, tânăra spadasină rămâne modestă în fața provocării care o așteaptă. “Am fost foarte fericită când am primit invitația. Sunt foarte nerăbdătoare să merg la concurs, dar nu am emoții. Nu îmi propun obiective; la prima mea participare voi fi bucuroasă pentru orice rezultat obțin. Îmi doresc să am aceeași senzație că am avut o evoluție bună. Dacă eu am fost slabă și nu adversarul a fost foarte bun, ar fi un sentiment rău“, a declarat Johanna.

Cu sprijinul antrenorului său emerit, Csiszár Ferenc, Johanna se pregătește intens pentru această competiție europeană de prestigiu.

Baftă celor două spadasine la Europenele ce vor avea loc la Napoli între 22-25 februarie 2024.