Derby, acasă cu liderul, pentru CSM Olimpia

Sezonul regular al Ligii a 3-a se încheie la acest sfârșit de săptămână.

Două dintre echipele din județul Satu Mare din seria a 10-a au meciuri pe teren propriu, la concurență, la Satu Mare, sâmbătă de la ora 15 în vreme ce Victoria Carei merge la Sighet cu speranțe minime de a mai prinde play off ul.

CSM Olimpia e deja în play off dar vrea o victorie ce s-o apropie de lider înaintea play off-ului. FC Olimpia 1921 joacă pe ”Someșul” cu revelația Crișul Sântandrei .

Derby pe stadionul ”Olimpia -Daniel Prodan”

Echipa de fotbal de la CSM Olimpia Satu Mare termină sâmbătă sezonul regular al Ligii a 3-a cu un derby pe teren propriu, împortiva liderului seriei a 10-a, SCM Zalău.

Deși, acest meci nu va schimba ordinea echipelor în clasament, punctele puse în joc sunt foarte importante, deoarece acestea ”se transferă” automat pentru a doua parte a campionatului, când se va duce lupta pentru locurile ce duc la barajul Ligii a 2-a.

Înaintea meciului din ultima etapă zălăuanii sunt în fruntea clasamentului cu 40 de puncte, urmați de CSM Olimpia cu 32 de puncte. În tur, echipa noastră a obținut un punct la Zalău.

În play-off echipele se califică cu toate punctele obținute în sezonul regular.

Băieții noștri au început sezonul de primăvară cu o înfrângere surprinzătoare, acasă cu CSM Victoria Carei (0–1), însă și-au recuperat moralul după un 5–0 la Jucu, împotriva Minerului Ocna Dej.

Adversarii de sâmbătă au obținut doar un punct la Baia Mare, împotriva lanternei roșii, în prima etapă de primăvară, după care au câștigat greu (3–2) acasă cu penultima clasată, SC Olimpia MCMXXI Satu Mare.

„Întâlnim liderul la zi a campionatului, dar sper ca împreună cu acești băieți minunați să facem un meci bun, și să obținem victoria. E un meci, în care va trebui să muncim, să ne sacrificăm, să dăm totul pentru a obține cele 3 puncte, și am încredere în acest vestiar, că putem să facem asta, și să obținem victoria” – a declarat antrenorul Cosmin Iuhas.

La CSM Olimpioa ar putea reveni în lot căpitanul Ervin Zsiga și golgheterul Moussa Samake.

Intrarea se face pe baza unui bilet în valoare de 8 lei.

Crișul cu punctaj maxim în 2024

FC Olimpia 1921 Satu Mare speră să obțină o nouă victorie pe teren propriu în acest an după 1-0 cu Minerul Ocna Dej. Sătmărenii întâlnesc Crișul Sântandrei, singura echipă cu punctaj maxim din seria a 10-a după primele două etape jucate în acest an. Bihorenii sunt calificați în play off în vreme ce galben-albaștrii merg în play out cu speranța de a evita retrogradarea.

Partida FC Olimpia 1921 – Crișul Sântandrei se joacă pe stadionul Someșul de la ora 15 iar prețul biletului e de 10 lei.

Victoria , de doi bani speranțe pentru play off

Victoria Carei are meci la Sighet pe terenul celor de la CSM. Ambele echipe au nevoie de trei puncte pentru a spera la play off. Sighetenii intră între primele patru dacă bat Careiul iar Lotus Felix nu câștigă la o diferență mare duelul cu Minerul Ocna Dej.

Victoria Carei se califică în play off dacă învinge la Sighet iar Lotus Felix nu bate pe Minerul Ocna Dej.

Partida se joacă sâmbătă de la ora 15.

Seria 10

– matematic în play-off: SCM Zalău, CSM Olimpia Satu Mare, Crişul Sântandrei

– în lupta pentru play-off: CSM Sighetu Marmaţiei (24 puncte), Lotus Băile Felix (24), Victoria Carei (24)

– matematic în play-out: Minaur Baia Mare, Sănătatea Cluj, Olimpia MCMXXI Satu Mare, Minerul Ocna Dej

în ultima etapă: CSM Sighetu Marmaţiei – Victoria Carei, Lotus Băile Felix – Minerul Ocna Dej

rezultate directe: CSM Sighetu Marmaţiei – Crişul Sântandrei 1-2, Crişul Sântandrei – CSM Sighetu Marmaţiei 2-0, Crişul Sântandrei – Lotus Băile Felix 0-1, Lotus Băile Felix – Crişul Sântandrei 0-1, Victoria Carei – Crişul Sântandrei 2-1, Crişul Sântandrei – Victoria Carei 3-0, Lotus Băile Felix – CSM Sighetu Marmaţiei 1-0, CSM Sighetu Marmaţiei – Lotus Băile Felix 1-0, Victoria Carei – CSM Sighetu Marmaţiei 3-4, Lotus Băile Felix – Victoria Carei 3-1, Victoria Carei – Lotus Băile Felix 1-1

Modul în care se desfășoară Liga 3 în sezonul 2023-2024. Vor promova șase echipe, nu cinci

Faza I. Sezon regular, tur-retur, rezultând un total de 18 etape.

Faza a II-a. În fiecare serie se va disputa un play-off (între primele patru clasate) și un play-out (între celelalte șase echipe).

Play-off-ul se va juca în format tur-retur-tur, cu un total de 9 etape (pe baza tabelei Berger de 4).

Play-out-ul se va juca în format tur-retur, 10 etape (pe baza tabelei Berger de 6).

Locul din clasament final al sezonului regular va da ordinea în tabela Berger corespunzătoare play-off-ului / play-out-ului (ex. locul 1 în sezon este poziția 1 în play-off, locul 5 în sezon este poziția 1 în play-out ș.a.m.d.).

Faza a III-a. În această fază vor participa doar echipe din play-off, 20 în total – primele două clasate în play-off-ul fiecărei serii. Se vor disputa două runde de baraj:

Runda semifinală – cele 20 de echipe vor fi împerecheate în 10 dueluri în dublă manșă, după cum urmează (echipele de pe locurile 1 vor fi gazde în retur):

B9: Locul 1, Seria 9 v Locul 2, Seria 10

B10: Locul 1, Seria 10 v Locul 2, Seria 9

Runda finală – cele 10 câștigătoare ale primei runde vor fi împerecheate în 5 dueluri ce vor fi decise în dublă manșă, după cum urmează (gazda meciului tur va fi decisă prin tragere la sorți):

Învingătoarea B9 v Învingătoarea B10

Cele 5 învingătoare ale rundei finale vor evolua în sezonul 2024-2025 al Ligii 2.

Doar în actuala ediţie de campionat, ca urmare a creşterii numărului de echipe de la 20 la 22 în Liga 2, sezonul 2024-2025, va fi necesară stabilirea unei a şasea promovate din eşalonul al treilea.

Pentru determinarea acesteia se va disputa o minicompetiţie, la care vor participa cele mai bune patru dintre cele cinci echipe învinse în finalele barajelor. Mini-competiția va fi formată din semifinale și finală (un singur joc pe terenul primei extrase la “împerechere”), câştigătoarea finalei urmând a promova în Liga 2, ediţia 2024-2025.

Retrogradează ultimele două clasate din play-out-ul fiecărei serii împreună cu echipa de pe locul 4 din play-out cu cea mai slabă linie de clasament.