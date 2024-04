13 medalii pentru LPS Satu Mare la Naționalele de la Eforie

După zece zile pline de emoție și strategie pe tabla cu 64 de pătrățele, cortina a coborât duminică peste o altă ediție impresionantă a Campionatelor Naționale pentru Copii, Juniori și Tineret, desfășurate la Eforie Nord. Eforturile remarcabile ale tinerilor șahiști au adus un bilanț impresionant de 13 medalii pentru LPS Satu Mare. Este de remarcat faptul că în ultimii doi ani, clubul a reușit să depășească pragul de 10 medalii la această competiție.

Medaliile au fost împărțite astfel:

Medalii de Aur (3):

Petru Varabiescu, la dezlegări, băieți 10 ani, LPS Satu Mare + Arnia Chess IT București

Sara Maria Sunea, la șah rapid, fete 12 ani, LPS Satu Mare + Academia de Șah Maramureș

Alex Pasca, la șah rapid, băieți 10 ani, LPS Satu Mare + Academia de Șah Maramureș

Medalii de Argint (6):

Maia Moldovan, la dezlegări, fete 14 ani

Ștefania Sălăjan, la dezlegări, fete 18 ani, LPS Satu Mare + Dinamo București

Radu David, la șah rapid, băieți 16 ani, LPS Satu Mare + Dinamo București

Andrei Mintau, la șah blitz, băieți 20 ani

Petru Varabiescu, la șah blitz, băieți 10 ani, LPS Satu Mare + Arnia Chess IT București

Sara Maria Șunea, la șah blitz, fete 12 ani, LPS Satu Mare + Academia de Șah Maramureș

Medalii de Bronz (4):

Radu David, la dezlegări, băieți 16 ani, LPS Satu Mare + Dinamo București

Sara Maria Sunea, la șah clasic, fete 12 ani, LPS Satu Mare + Academia de Șah Maramureș

Sofia Valean, la șah rapid, fete 8 ani

Ștefania Sălăjan, la șah blitz, fete 18 ani, LPS Satu Mare + Dinamo București

” Ne bucurăm că LPS Satu Mare este cu adevărat un club, opt copii contribuind la zestrea de medalii , iar nouă sau chiar zece dintre ei urmează să facă parte din loturile naționale . De asemenea aceștia sunt pregătiți de ambii antrenori ai clubului, George Cătălin Ardelean si Alexandru Stanciu.” Transmit oficialii clubului pe pagina oficială de facebook- LPS Satu Mare-secția șah.

Merita apreciați in egală măsură și ceilalți copii:

-Amalia Zamfirache – locul 4 la sah clasic, ratand de putin o medalie. Cu siguranta e o jucatoare foarte capabila si valoroasa , dar cu anumite probleme de incredere

– Andreea Cristurean ( LPS Satu Mare + Potaissa Turda ) care a condus la un moment dat competitia de sah clasic, reusind cateva partide foarte bune

– Noelia Cristurean care a avut un campionat mai putin reusit, dar foarte serioasa intotdeauna si cu un progres sahist important in ultimul an

– Alex Maier care s-a găsit în prim planul competiției la mai multe probe, însă “mirosul” medaliei i-a afectat in continuare jocul

– Andrei Nasui ( LPS Satu Mare + Academia de Sah Maramures ) , mic in grupa de 14 ani, dar cu un progres constant

– Teo Anghelescu ( LPS Satu Mare + Dinamo Bucuresti ) , cu rezultate fluctuante, a jucat slab la clasic, reușind sa se redreseze la rapid si blitz

”Chiar daca bilanțul este foarte bun, plasând clubul sătmărean printre cele importante din tara , ne-am fi dorit rezultate superioare la sahul clasic. Fiind vorba de copii mai mici, e normal ca rezultatele sa nu fie mereu cum ne dorim, emotiile ii coplesesc mai usor decat pe cei mai experimentați. Totuși, ne propunem sa lucram si mai bine in viitor astfel incat in 2025 sa putem “culege roadele” .

Dorim sa le multumim parintilor pentru toate eforturile pe care le depun, dar si conducerii LPS pentru sprijinul oferit.

Le suntem recunoscatori pentru colaborare si prietenie antrenorilor: Gergely Szabo, Ludovic Lazar, Andrei Cioara, Mihnea Costachi, Ciprian Nanu, Marin Fantana, Tamas Balla, tuturor celor de la Arnia Chess IT.” A transmis antrenorul Cătălin Ardelean.