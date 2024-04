LPS U 19 Satu Mare pierde acasă dar se califică la turneul final

LPS Satu Mare a pierdut surprinzător, scor 2-4 sâmbătă pe teren propriu duelul cu Gloria Tăuții Măgherăuș dar a reușit matematic calificarea în faza finală a Campionatului Național U19.

Echipa antrenată de Mihai Sabău-Șvegler a întrerupt seria de trei victorii consecutive din acest an iar pentru echipa sătmăreană aiu punctat Onea și Surd.

Cu Baia Mare a învins pe LPS Cluj Napoca, echipa noastră a câștigat matematic seria a 8-a cu două etape înaintea finalului de play off.

„Mă bucur că ne-am calificat, dar ar fi fost mai bine dacă am fi câștigat acest meci, pentru că nu am fi depins de rezultatele altor jocuri pentru a câștiga seria. Dar trebuie să învățăm din aceste jocuri și să știm să reacționăm și după înfrângeri” ne-a spus antrenorul Mihai Sabău-Șvegler.

Interesant e că LPS Satu Mare a pierdut doar două meciuri în play off, ambele în fața celor de la Gloria Tăuți.

În etapa a 9-a, penultima, LPS Satu Mare merge la Unirea Dej iar în ultima rundă e programat duelul cu Sporting Cluj (locul 6,) la Satu Mare.

LPS : Alexandru Crișan – Márk Szenási, Rareș Mureșan, Márk Csatári, Nándor Covacs, Matei Por, Luca Coceriuc, Denis Buhai, Andrei Surd, Valentin Oneț, Angel Onea.

Rezerve : Martin Mike, David Curtian, Darius Ionaș, Cătălin Chencean, Gergő Takács.

Antrenor : Mihai Sabău-Svegler