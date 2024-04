Sătmăreanul Cătălin Ardelean a câștigat prima ediție a Cupei Chess Mania

Weekendul recent încheiat a prilejuit inaugurarea unei noi entități șahiste in aceasta regiune a tarii, Academia de Sah Maramures, cat si primul concurs organizat de aceasta, Cupa Chess Mania. Deoarece mai multi LPS-isti sunt implicati la diverse niveluri in acest club, putem considera ca in anii urmatori vom avea o colaborare perfecta dat fiind ca impartasim viziuni foarte asemanatoare privind rolul sahului in societate, importanta fair-play-ului, a muncii asidue, a meritocratiei reale.

Pasiunea si implicarea extraordinara a parintilor Sarei Sunea, Cristina-presedintele Academiei de Sah Maramures si Ovidiu au reusit sa mobilizeze resurse emotionale, materiale si de energie din partea mai multor oameni pentru a realiza ceva cu adevarat impresionant. Orasul Baia Mare a cunoscut o emulatie sahista deosebita datorita unor oameni sufletisti precum Eugen Negrea, Adrian Griga, Ioan Pop, Zaharia Vasut, iar aceasta academie prefigureaza un viitor sahistic si mai frumos in aceasta zona a Romaniei.

Atmosfera prieteneasca imprimata de amfitrioni a dominat atat ziua de vineri dedicata inaugurarii, cat si sambata-duminica, in timpul concursului. Inaugurarea avand peste 100 de invitati prezenti a inclus prezentarea clubului, misiunea , o partida de sah orb, un simultan , un video de sustinere trimis de RB Ramesh, desemnat de FIDE cel mai bun antrenor din lume in 2023, iar la sfarsit o masa festiva plina de delicii, prilej de socializare intre cei prezenti.

Premiile atractive ( 10 000 de lei fondul de premiere din care 2000 ii reveneau castigatorului) , cadourile consistente , seriozitatea recunoscuta a familiei Sunea, prezenta pe parcursul evenimentului a vice- presedintelui Federatiei Romane de Sah, marele maestru Alin Berescu, o brigada de arbitraj foarte apreciata asigurata de Roxana Firaru, Mircea Salajan si Liana Szabo , pasiunea pentru sah a maramuresenilor au adus la start 61 de competitori in turneul principal, dar si alti 51 de copii la nelegitimati. Printre acestia un mare maestru, un maestru international, 2 MF, 3 candidati de maestru .

Și de aceasta data sportivii de la LPS Satu Mare s-au descurcat bine, astfel:

-Profesorul Cătălin Ardelean , antrenor si jucător la LPS Satu Mare, s-a clasat pe locul 1

– Profesorul Alexandru Stanciu , antrenor si jucător la LPS Satu Mare, s-a clasat pe locul 3

– Alin Angheluș – locul 4 pe general

De asemenea multe alte premii speciale:

– Sara Șunea ( având dubla legitimare LPS Satu Mare si Academia de Șah Maramureș ) a obținut locul 1 la feminin

– Amalia Zamfirache, ( LPS Satu Mare + Unirea Sannicolau Mare ) – locul 2 la feminin

– Ștefania Sălăjan ( LPS Satu Mare + Dinamo Bucuresti ) – locul 3 la feminin

– Maia Moldovan – locul 1 in clasamentul juniorilor sub 14 ani, dupa o evolutie foarte buna

– Marian Muresan ( LPS Satu Mare + Academia de Șah Maramureș ) – locul 2 in clasamentul juniorilor sub 14 ani

– Alex Pasca ( LPS Satu Mare + Academia de Sah Maramures ) – locul 3 in clasamentul juniorilor sub 14 ani ), el avand doar 10 ani

– Andrei Năsui ( LPS Satu Mare + Academia de Sah Maramures ) – locul 2 Elo 1601-1800

– Ionuț Iuga ( LPS Satu Mare + ACS Strategic Baia Mare ) – locul 2 la Elo 1800-2000 , ultima runda jucând pe prima masa

 Sofia Valean , 8 ani, locul 1 la Elo sub 1400

 Surorile Noelia si Andreea Cristurean au ratat podiumul in clasamentele separate, dar au realizat câteva partide foarte bune si au avut o ultima evaluare înaintea Campionatului Naționale pentru Copii, Juniori si Tineret

– Alex Maier , revenit după câteva succese matematice impresionante este un jucător obișnuit sa gândească mai mult, ritmul rapid făcând-l sa intre adeseori in criza de timp. Oricum o “încălzire” buna înainte de Campionatul National pentru Copii, Juniori si Tineret care va începe peste 10 zile la Eforie Nord

– Florin Maier, tatăl lui Alex, un foarte bun jurist, dar si un pasionat de șah care deși practica acest sport doar la nivel de hobby, reușește sa progreseze constant

Faptul ca ambii antrenori sunt sahisti reali e probabil una dintre explicatiile pentru care clubul de performanta din sahul satmarean a reusit de-a lungul anilor sa obtina in jur de 200 de medalii la Campionatele Nationale , 3 titluri europene dintre care unul la sah clasic, 2 medalii de argint europene, un bronz european, un loc 5 mondial, medalii balcanice, o echipa formata aproape doar din localnici ajunsa in Divizia A si ratand de 2 ori “la mustata” promovarea in Superliga.

” A fost un weekend dominat de buna dispozitie si un concurs organizat excelent, participantii plecand incantati si dornici sa se revada cat mai curand.

Bravo, Cristina! Bravo, Ovidiu Sunea!

Le dorim mult succes celor de la Academia de Sah Maramures. Tinand cont de seriozitatea echipei , de sprijinul consistent al comunitatii , exista toate sansele unei innobilari a “sportului mintii”

Excelentele poze au fost primite de la Academia de Sah Maramures” a transmis conducerea LPS șah Satu Mare.