Adrian Rus, transfer definitiv la Pafos FC, înainte de Euro 2024

Cu mai puțin de trei săptămâni înainte de Euro 2024, fundașul sătmărean Adrian Rus este la un pas de transfer.

Împrumutat de la Pisa pentru un an, Adrian Rus (28 de ani) are toate șansele să continue la Pafos FC, locul 4 în prima ligă din Cipru.

Fundașul de națională a avut un sezon bun după schimbarea pe care a făcut-o în august și va fi în lotul turneului final din Germania.

Internaționalul român a fost transferat în vara lui 2022 de către Pisa, de la Fehervar, însă nu s-a adaptat în Italia, motiv pentru care, după doar un an, a ales propunerea venită din Cipru.

Conform GSP.ro, Pafos FC dorește să le achite italienilor clauza de un milion de euro pentru transferul lui Adrian Rus, stipulată în contractul de împrumut. Clubul înființat în 2014 a ajuns la un acord verbal cu jucătorul.

Fundașul utilizat și în banda dreaptă de către antrenorul Juan Carlos Carcedo a cucerit cupa cu echipa la care mai evoluează și Vlad Dragomir, în fața Omoniei Nicosia, ambii români fiind integraliști. Pafos va fi cap de serie în turul 1 al preliminariilor Europa League.

De-a lungul carierei, Rus a mai jucat la Olimpia Satu Mare U19, Fehergyarmat, Balmazujvaros, Puskas Akademia, Sepsi, Vidi FC și Fehervar.

La un pas de Universitatea Craiova. Apărătorul născut la Satu Mare a jucat 24 de meciuri și a marcat două goluri în competiția internă, pentru cel mai bogat club de fotbal din țara insulară.

Interesant este că Rus a fost foarte aproape să ajungă, în iarnă, în Superliga, după ce a negociat cu Mihai Rotaru pentru o mutare la Universitatea Craiova.

700.000 de euro este cota de transfer a lui Adrian Rus, potrivit Transfermarkt

În cele din urmă, ciprioții nu și-au dat acceptul pentru mutare. Adrian Rus a bifat 19 partide sub tricolor. A debutat sub comanda lui Cosmin Contra, în 2019, în victoria 1-0 cu Malta. Fundașul a făcut parte din generația care a ajuns în semifinalele Campionatului European U21 în 2019.

Adrian Rus a fost lansat în fotbalul mare de antrenorul Mihai Sabău-Șvegler de la LPS Satu Mare.