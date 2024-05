Aniversare / Antrenorul de lupte Feri Szabo, la borna 70!

Zi specială pentru luptele sătmărene. Maestrul Feri Szabo a ajuns azi, 28 mai 2024 la borna 70 iar familia și prietenii i-au pregătit cu această ocazie o petrecere specială.

Feri Szabo a început luptele în 1965, dar apoi a fost nevoit să abandoneze activitatea pentru trei ani din cauza unor probleme medicale.

A revenit pe saltea în 68, iar peste un an lua deja prima medalie.

Feri Szabo a ajuns la lotul național de juniori și se mândrește și acum cu faptul că a terminat anul pe locul 10 în topul celor mai buni sportivi ai județului. A fost singurul de la lupte printre marii campioni de la scrimă . Are peste 10 medalii la Naționale la seniori, juniori sau cadeți.

În urmă cu cinci ani când s-a retras din activitatea de antrenor și s-a pensionat de la CS Satu Mare, maestru Feri Szabo ne-a mărturisit care i-a fost cea mai dragă medalie… ”cea de bronz de la Naționalele din 73 de seniori. Eu eram încă junior și am reușit să urc pe podium” ne-a spus Szabo. A urmat în 73 o trecere pe la Steaua, dar maestrul Feri recunoaște că nu s-a adaptat la viața de București și a venit acasă rapid… ”Nu am vrut să semnez pe șase ani… au fost alte vremuri… eram tânăr… dar nu regret că am venit acasă… Am pus umărul la promovarea echipei de lupte în Divizia A și au urmat ani frumoși aici!”.

Din 1982 e angajat ca antrenor la CS Satu Mare, iar de atunci până la retragere a pus umărul alături de colegii de la club la creșterea unor generații deosebite.

La mulți ani și sănătate maximă!