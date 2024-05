Claudiu Bumba duce pe ETO Gyor la un pas de Liga 1

Luni seara s-a jucat cel mai important meci al etapei a 33-a, penultima, din cadrul Ligii a 2-a din Ungaria.

La Gyor, gazdele de la ETO aveau vevoie de victorie în fața celor de la Vasas Budapesta pentru a urca pe poziția a 2-a , una ce duce în prima ligă.

Gyor s-a impus cu 3-2 și a făcut schimb de locuri în clasament cu cei de la Vasas și acum au prima

Fostul jucător al celor de la Atletic 94 Satu Mare, Claudiu Bumba a fost eroul celor de la Gyor.

Acesta a marcat golul de 3-2 și a oferit pasa decisivă la reușita de 2-2. În plus Bumba a mai avut o minge trimisă în transversală la 1-2.

” Mă bucur că am câștigat și am revenit pe poziția a 2-a. E meritul întregii echipe și sperăm ca și în ultima etapă să fim la fel de concentrați și să ne atingem obiectivul. ” a spus imediat după meci golgheterul celor de la ETO Gyor.

Claudiu Bumba a marcat 16 goluri în 32 de meciuri jucate în acest sezon pentru cei de la ETO Gyor.

Gyor are nevoie de o remiză în ultima etapă, la Ajka pentru a promova. În schimb Vasas joacă acasă cu Soroksar și merge în prima ligă doar dacă va câștiga acest joc iar trupa lui Bumba pierde în ultima rundă.

Haladas, echipa sătmărenilor Cornel Ene și Carlo Erdei traversează o perioadă dificilă și a ajuns a a 3-a înfrângere consecutivă și e acum pe poziția a 13-a în clasament.

Cu Ene și Erdei titulari, Haladas a pierdut duminică acasă , 1-3 cu Ajka și are emoții pentru salvarea de la retrogradare. Haladas are nevoie de un punct în ultima etapă pe terenul celor de la Gyirmot pentru a fi sigură de rămânerea în liga a 2-a.

Haladas are 38 de puncte , Zuglo de pe locul 14 are 37 iar Pecsi de pe 15 ( primul loc ce duce n liga 3-a0 are 35. În cazul unor victorii a celor de la Pecsi și Zuglo și a unui eșec a celor de la Halads, echipa sătmărenilor e retrogradată.

Pecsi joacă acasă cu Szeged în ultima rundă iar Zuglo tot pe teren propriu cu Honved.