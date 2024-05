Natalia Iocsak s-a impus la clasa PRO a primei etape din Campionatul Național de drift

Arena Naţională a găzduit în acest weekend prima etapă a noului sezon din Campionatul Naţional de Drift. Anul acesta, s-a înscris un număr record de piloţi, din cinci ţări. În plus, evenimentul a adus multe surprize spectatorilor.

Peste 30.000 de cai putere au făcut spectacol în Capitală, la sfârșitul săptămânii trecute. 74 de piloţi din România, Bulgaria, Ucraina, Norvegia şi Moldova s-au înscris la prima dintre cele cinci runde programate în 2024, cu 50% mai mulţi faţă de anul trecut. Printre ei a fost si sătmăreanca noastră, Natalia Iocsak.

Iar Naty a reușit o performanță extraordinară…A terminat pe prima poziție la clasa PRO.

”Ei sunt câștigătorii Etapei 1 CND 2024 | Arena Națională

Clasa PRO:

Locul 1: Natalia Iocsak @natydriftgirl

Locul 2: Gabi Imre JR @gabi.imrejr

Locul 3: Ivan Ivanov @ivanboj1

Locul 4: Yordan Mladenov @yordan_mladenov_13

Clasa SemiPRO:

Locul 1: Didenko Eduard @ed.didenko

Locul 2: Cristian Tauru @christian.tauru

Locul 3: Rares Onciuleanu @rares_csw

Locul 4: Gabriel Sîrbu @sirbu.gabriel89

Felicitări tuturor piloților participanți la @arena_nationala_oficial ! 🔥🔥🔥

A fost un weekend absolut fabulos!

Mulțumim, București !♥️” a fost mesajul transmis de organizatorii de la RoDrift pe pagina ofoicială de facebook.

”Clasa Pro, Locul 1: Natalia Iocsak! ❤️🥂

Mandra de tine! Ai reusit! Ambitie, curaj, perseverenta, putere si mai ales, pasiune ! ❤️🙏🏻 Felicitari!!! Esti fortaaaaaaa! 🔥 Felicitari si tatalui tau! Toata echipa!!!!! Fara cuvinte! ” e mesajul transmis de una dintre prietenele Nalatiei, imediat după concurs .

Natalia Iocsak, pilot drift: Am intrat in lumea motosportului de la vârsta de 9 ani. Provin dintr-o familie care îndrăgeste motosportul, am crescut impreuna cu ei pe poligon si m-am dezvoltat incet incet, de la an la an. În 2022 am obtinut titlul de campioană europeană la categoria pro 2 din campionatul Drift Kings si am devenit prima fată din istorie care a câştigat la acea categorie.

Următoarea etapă va fi la Cornu

Ediţia a zecea a evenimentului a debutat, pentru al treilea an consecutiv, în jurul celui mai mare stadion din ţară.

Răzvan Frăţianu, organizator: Este un campionat în toată regula, sunt cinci etape, aici la Arena Nationala este prima etapă, urmatoarea etapa va fi la Cornu, in Prahova, pe un circuit stradal, pe munte, un traseu care mie imi este absolut favorit.

Pe lângă spectacolul oferit de piloți pe traseul de concurs, cei 10.000 de fani care au participat la eveniment au avut parte si de o expoziție cu super mașini dar si de o zona amenajată special pentru copii.