Oașul Negrești a câștigat sezonul regulat al Ligii a 4-a ELITE

Oașul Negrești Oaș și-a asigurat cu o etapă înainte de final prima poziție în clasamentul sezonului regulat al Ligii a 4-a elite.

Negreștenii au câștigat la masa verde meciul cu retrasa Someșul Odoreu și nu mai pot fi depășiți în clasament de urmăritoarele Talna, Recolta și Unirea.

Mai mult, Unirea Tășnad, echipă ce a învins de două iori Oașul cu 3-1 în acest sezon tremură serios pentru locul de play off după o nouă înfrângere neașteptată, 0-1 duminică la Botiz.

Unicul gol a fost marcat în repriza a doua de Raul Koter.

”Pierdem in deplasarea de la Botiz dupa o serie de ratari incredibile in fata portii adverse. Trebuie sa ne revenim rapid deoarece meciul de pe teren propriu de sambata impotriva celor de la Camin devine decisiv pentru accederea in Play Off, meci in care victoria este obligatorie. ” transmit oficialii celor de la Unirea Tășnad, echipă ce pornea cu mari șanse la câștigarea titlului în acest sezon dar care a avut evoluții oscilante în primăvara lui 2024.

Unirea are nevoie de un punct în ultima etapă, acasă cu șvabii din Cămin.

Știința Beltiug, locul 5 trebuie să bată Sportul Botiz și să aștepte un ajutor din partea echipei din Cămin…

Talna Orașu Nou și Recolta Dorolț sunt deja calificate în play off și așteaptă ultima etapă pentru a-și afla adversarele din semifinalele campionatului.

Liga 4 ELITE, etapa 21

Schwaben Cămin – Ştiinţa Beltiug 2-4

ACS Botiz – Unirea Tăşnad 1-0

Fortuna Căpleni – Turul/Partium, amânat

Talna Oraşu Nou – AFC Căpleni 3-0 (neprez.)

Someşul Odoreu – Oaşul 1969, nu se dispută 0-3

Recolta Dorolţ stă

Restanţă, etapa 18

RESTANȚĂ VINERI: AFC Căpleni – Unirea Tăşnad 0-3 (masa verde, lipsă asistență medicală)

Etapa 22 – 19 mai

Turul/Partium – Recolta Dorolţ

Oaşul 1969 – Fortuna Căpleni

Ştiinţa Beltiug – ACS Botiz

Unirea Tăşnad – Schwaben Cămin

AFC Căpleni – Someşul Odoreu, nu se dispută

Talna Oraşu Nou stă