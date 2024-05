VIDEO. UNITATE. Susținere reciprocă între Mircea Govor și medicii de la Spitalul Județean

Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, Mircea Govor, și o parte dintre medicii de la Spitalul Județean Satu Mare, în frunte cu directorul medical Paula Mare, fac front comun și resping cu fermitate acuzațiile aduse de președintele PNL Satu Mare. Acesta i-a făcut pe medicii sătmăreni ”gropari” sau ”șpăgari”. Mircea Govor și medicii sătmăreni au participat împreună la o conferință de presă care a avut lo la sediul PSD Satu Mare, ocazie cu care și-au declarat susținerea reciprocă: medicii pentru Mircea Govor, iar candidatul PSD la președinția Consiliului Județean pentru tot sistemul medical din Satu Mare.

”Mesajul lui Mircea Govor pentru ”neterminatul” de la PNL

Încă de la începutul conferinței de presă, președintele Organizației Județene Satu Mare a PSD și candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, Mircea Govor, a declarat în mod public că este alături de întregul corp medical de la Spitalul Județean Satu Mare și a catalogat atacurile deputatului Cozma ca fiind inacceptabile.

“Această întâlnire nu este întâmplătoare. Este un gest prin care PSD vrea să transmită medicilor prezenți și tuturor sătmărenilor, că noi ca și organizație politică, suntem alături de sistemul medical din județ. Medicii sunt 24 de ore din 24 în slujba cetățeanului și au nevoie de sprijin și ajutor. Nu să fie jigniți, ponegriți în media locală și națională, de către disperatul și neterminatul din PNL”, a precizat Mircea Govor.

Mircea Govor, mereu alături de corpul medical și de Spitalul Județean

În continuare, Mircea Govor a declarat că, în timpul celor două mandate de vicepreședinte al Consiliului Județean, a fost mereu alături de corpul medical, și că își propune același lucru și după alegerile din 9 iunie, mai ales că se bucură de sprijinul majorității medicilor.

”Vă prezint proiectul PSD Satu Mare pentru sistemul de sănătate. Am invitat astăzi la această conferință de presă o parte din echipa de profesioniști din sistemul medical sătmărean. Împreună am pus bazele unui proiect care să revoluționeze sistemul de sănătate din județul Satu Mare.

PSD a fost partidul care a susținut mereu că nu putem avea un sistem medical sănătos și de calitate fără cadre medicale bine plătite și mulțumite de condițiile din spitale.

Vreau să subliniez faptul că pe perioada celor două mandate ale mele de vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare am demarat următoarele proiecte de Sănătate Publică:

• Reabilitarea și modernizarea Spitalului Județean de Urgențe Satu Mare, inclusiv extinderea și reabilitarea secțiilor de oncologie și boli infecțioase, modernizarea sălilor de operații, dotarea cu aparatură modernă și performanță.

• Reparații capitale la instalațiile de încălzire și amenajarea accesului la Spitalul Județean de Urgență.

Văd că disperatul de la PNL atacă într-una, nu face nimic pentru județ, altceva nu știe, decât să jignească, pentru mine este un subiect de analizat după alegeri. Acești oameni din fața noastră salvează vieți, trebuie să fim alături de ei. Pe viitor când mă întorc la Consiliul Județean, mă voi implica direct în sistemul medical, iar sistemul din Satu Mare va deveni unul de nivel occidental. Sunt și probleme, normal, dar medici avem de nivel foarte înalt”, a mai precizat Mircea Govor.

Echipa de medici care îl susțin pe Mircea Govor

În continuare, candidatul PSD la președinția Consiliului Județean, Mircea Govor, a prezentat echipa de medici și asistenți, oameni profesioniști din sistemul de sănătate sătmărean care au participat la întâlnirea cu presa de la sediul PSD dorind, astfel, să certifice faptul că în PSD au găsit mereu sprijin și deschidere pentru o bună colaborare în interesul oamenilor.

DR. DĂSCĂLESCU CRISTIAN – Medic primar chirurgie generală – Spitalul Județean de Urgență Satu Mare

Dr. MARE LACRAMIOARA PAULA – Director medical la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare

TARBA RALUCA – director îngrijiri medicale – Spitalul Județean de Urgență Satu Mare

DR. IONUT BUTEANU – Medic specialist – Anestezie Terapie Intensivă – Spitalul Județean de Urgență Satu Mare

DR. BOTEZAN TIBERIU – Medic primar urologie – Spitalul Județean de Urgență Satu Mare

DR. ARDELEAN CICORTAȘ ANCA – Medic primar reumatologie și medicină internă – Spitalul Județean de Urgență Satu Mare

DR. DĂSCĂLESCU-BOGDAN ANCA – Medic primar Obstetrică – Ginecologie – Spitalul Județean de Urgență Satu Mare

DR. CRISAN CORINA – Medic specialist pneumologie – Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare

Dr. COSTEA CRISTIAN – Medic primar gastroenterolog – Spitalul Județean de Urgență Satu Mare

Dr. POP ȘTEFAN VLAD – Medic specialist hematolog – Spitalul Județean de Urgență Satu Mare

DR. VIRLAN ELENA – Medic primar Ambulanța Satu Mare

CĂRĂUȘAN SORIN – Președinte – Organizația Sindicală Ambulanța Satu Mare

NINTAȘ IOAN – Președinte al Organizației Sanitas – Spitalul Județean de Urgență Satu Mare

Mesaje ferme pentru liderul PNL

Dr. Cristian Dăscălescu, medic în cadrul Spitalului Județean Satu Mare și prezent pe lista PSD Satu Mare pentru Consiliul Județean, a declarat că în urma declarațiilor pe care le-a făcut, ,,Adrian Cozma a întrerupt orice legătură cu Spitalul Județean”.

,,Nu cred că există în istoria Sătmarului om politic, șef de partid și candidat la președinția Consiliului Județean care să blameze așa mult corpul medical. Cu apelativele pe care domnul Cozma le folosește: ”indiferenți”, ”aroganți”, ”șpăgari”, ”gropari”, cred că a întrerupt orice legătură cu Spitalul Județean. (…) Nu va mai avea nicio legătură cu Spitalul Județean, a încheiat orice legătură cu noi și nu există cale de întoarcere. Dacă domnul Cozma nu este mulțumit de sistemul medical îl poftim să se trateze și să candideze în ce județ dorește dumnealui”, a spus dr. Cristian Dăscălescu.

Mesaj emoționat al directorului medical, Paula Mare

În continuare, directorul medical de la Spitalul Județean Satu Mare, Paula Mare, a transmis un mesaj emoționat pentru întreaga populație a județului Satu Mare

”S-a inventat la Satu Mare termenul de bullying politic și bullying medical, pentru că stigmatizarea unui spital nu înseamnă altceva decât o blocare a atragerii de noi specialiști spre unitatea noastră sanitară. (…) Merităm respect la fel cum noi am respectat de-a lungul timpului familiile altora.

Am preluat spitalul de la un indice de complexitate a cazurilor care avea o valoare de 0,87 și am reușit să-l aducem, luna trecută, împreună cu tot corpul medical, la un indice de complexitate a cazurilor la 1,61 la mie. (…) Județul Satu Mare a stat pe primul loc nu la mortalitate infantilă, ci la comorbidități prin afecțiuni cardiovasculare.

Scopul nostru era să salvăm cât mai mulți oameni printr-o intervenție cât mai rapidă la caz. Județul Satu Mare, în acel moment, nu avea secție de cardiologie, Spitalul Județean de Urgență Satu Mare nu avea compartiment de reumatologie, nu avea compartiment de hematologie, Spitalul Județean avea un număr de paturi distribuite spre alte secții și compartimente unde nu era o adresabilitate atât de crescută, dar mi-am asumat, ca director medical, și discutând împreună cu colegii mei, să reașezăm numărul de paturi din spital.

În acel moment, Spitalul Județean de Urgență Satu Mare nu avea bloc de nașteri și toate acestea le-am făcut de-a lungul timpului. Am învățat un lucru, că puterea și reziliența contează foarte mult. Părinții mei mi-au spus așa: ,,Paula, vei putea să ajungi cineva, să înveți”. Și îmi place să învăț și voi învăța în continuare, la fel ca și colegii mei”, a declarat dr. Paula Mare.

De asemenea, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Satu Mare a vorbit și despre eforturile depuse de medici în perioada pandemiei de Covid-19.

”Sunt foarte dezamăgită pentru că tot noi, toți medicii din Spitalul Județean, am dus trei ani de pandemie, trei ani în care nu am întrebat pe nimeni cum să facem, ci ne-am străduit cu toții să salvăm vieți. Am început pandemia cu șapte medici la secția de anestezie și terapie intensivă, iar acum sunt 18 medici. Avem două linii de gardă pe secția de anestezie și terapie intensivă și tot noi, medicii de la Spitalul Județean Satu Mare, am asigurat asistența și pentru cei din Carei. Iar la finalul pandemiei nu ni s-a mulțumit nici măcar public, ca o simplă apreciere, că nu aveam nevoie de altceva. La Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, în perioada pandemiei, s-au adresat peste trei mii de pacienți cu Covid-19, iar mortalitatea a fost undeva la 4%. Eu le mulțumesc colegilor mei pentru efort, pentru implicare. Sunt mândră de colegii mei, le doresc mult succes, apreciez efortul pe care l-au făcut la nivelul Spitalului Județean”, a mai spus dr. Paula Mare.

Completările făcute de Mircea Govor

După discurile celor doi medici, Mircea Govor a dorit să facă și unele completări.

În completarea doamnei doctor și a domnului doctor, vreau să fac anumite precizări referitoare la afirmațiile disperatului și neterminatului de la PNL care a ieșit în spațiul public și a spus că salvatoarea sistemului de sănătate din Satu Mare este doamna doctor GHETINA ȘTEFANIA – medic ginecolog la Spitalul din Carei și candidat la funcția de consilier județean, care nu are nimic de-a face cu Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, dar are o mare legătură cu afacerile neterminatului de la PNL.

Mai exact, doamna Cozma Adina a fost cadorisită cu 20,30 hectare pășune din comuna Doba. Doamna Cozma beneficiază de subvenție de la stat pentru a-și putea paște caii, caprele și vacile în voie, în loc să fi fost atribuită cetățenilor cinstiți din comuna Doba, așa cum ar fi fost normal și firesc. Și ca să fie toată lumea mulțumită, doamna doctor Ghetina a fost cadorisită și ea de către disperatul de la PNL cu un loc eligibil pe listele de consilieri județeni ai PNL.

Cred că doar împreună, uniți, putem aduce îmbunătățiri sistemului medical și demonstra că sătmărenii pot avea încredere în spitalele din județul nostru și că se pot trata fără rețineri acasă, în Satu Mare”, a declarat Mircea Govor.

Felicitări pentru Kovacs Istvan

La finalul conferinței de presă, Mircea Govor a transmis și un mesaj de felicitare pentru arbitrul sătmărean Kovacs Istvan.

”Înainte de a încheia această conferință de presă, îi doresc mult succes lui Istvan Kovacs în această seară când va arbitra a doua lui finală europeană din carieră. Este cu siguranță o mândrie pentru noi sătmărenii și pentru județul Satu Mare că îl vom avea ca arbitru de centru la finala dintre LEVERKUSEN și ATALANTA. Îl felicit și pe mentorul său, Ștefan Szilagyi, președintele Asociației Județene de Fotbal Satu Mare. Omul care a crezut în Kovacs Istvan și l-a îndrumat în carieră. Sportul trebuie să fie o prioritate pentru Consiliul Județean Satu Mare, iar AJF Satu Mare trebuie sprijinit prin proiecte ce țin de formarea de juniori de arbitri și de tehnicieni. Avem exemplul județului Bistrița-Năsăud, cu un proiect serios care, iată, dă roade și implică comunitatea din zonă. AȘA TREBUIE SĂ FIE ȘI LA SATU MARE!”, a mai punctat Mircea Govor.