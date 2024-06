Adrian Rus: “Am câştigat doar un meci, trebuie să fim echilibrați”

Fundaşul sătmărean Adrian Rus a declarat, marți, într-o conferință de presă susținută în Germania, la o zi după victoria naționalei de fotbal a României în fața Ucrainei (scor 3-0) la EURO 2024, că el şi colegii săi trebuie să rămână echilibrați şi conştienți că au câştigat doar un meci.

“Euforia a fost mare după meci, dar de dimineață ne-am trezit şi am realizat că trebuie să fim echilibrați. Trebuie să fim conştienți că am câştigat doar un meci, primul din grupă. Aşa că trebuie să fim echilibrați şi să tratăm toate meciurile cu maximă seriozitate, la fel ca pe primul. Într-adevăr, este o victorie istorică, doar a doua a României la un Campionat European, însă trebuie să fim echilibrați şi să avem curaj. Îmi doresc ca această unitate, acest spirit de echipă să meargă mai departe, pentru că România merită. Iar când ai 40.000 de suporteri în spate e greu să te învingă cineva”, a spus Rus.

“Avem o încredere foarte mare acum, ne bucurăm că am câştigat primul meci. Ăsta a fost şi scopul, să începem foarte bine. A fost un moment incredibil, am visat aşa ceva, ne bucurăm pentru toți suporterii şi sper ca în continuare să îi facem fericiți. Dacă îmi spunea cineva înainte că batem cu 3-0, credeam. Eu încredere am avut mereu. Nu ne e frică de nimeni şi ne putem duela cu orice adversar”, a adăugat el.

Adrian Rus este de părere că România poate să câştige în fața Belgiei, aşa cum a făcut-o luni seara Slovacia.

“Pot spune că a fost o surpriză să câştige Slovacia (n.r. – în fața Belgiei), dar fotbalul este imprevizibil. Slovacii au făcut un meci foarte bun, s-au apărat foarte bine. Sper ca şi noi să facem un joc bun (n.r. – împotriva Belgiei), să ne apărăm foarte bine, să fim organizați şi agresivi, pentru că, de ce nu, şi noi putem să îi învingem. Când joci pentru națională nu poți să intri relaxat pe teren. Ne va fi greu în continuare, dar şi până acum a fost presiune. Am surprins lumea, dar eu sper ca şi în continuare să producem rezultate şi să ne atingem scopul”, a precizat fotbalistul.

Naționala de fotbal a României a debutat cu o victorie superbă la Campionatul European de fotbal – EURO 2024, găzduit de Germania, 3-0 (1-0) cu Ucraina, luni, pe Football Arena din Munchen, în Grupa E.

Tricolorii au reuşit o victorie istorică, a doua a lor la Campionatul European, la 24 de ani de la precedenta (3-2 cu Anglia), deşi porneau cu şansa a doua în acest meci.

România va juca următoarele meciuri cu Belgia pe 22 iunie (Koln, 22:00) şi cu Slovacia pe 26 iunie (Frankfurt).