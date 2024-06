Da’ cu ”Cetățeanu turmentat” ce-ați avut?

Duminică, 9 iunie, a fost ziua cea mare a votului pentru europarlamentare și locale. Coincidență, sau nu, la fel ca și pe 20 mai 1990 la primele alegeri libere de după Revoluție și acum am votat în Duminica orbului. Și ca să ne uităm și mai atent în calendar…9 iunie a fost și data la care se stingea din viață Ion Luca Caragiale, în 1912. Am zice însă că la fiecare rundă de alegeri cel mai pomenit în România tot Nenea Iancu rămâne…Și al lui Cetățean turmentat…Acum am trăit s-o vedem și pe asta…Afișe în ziua votului cu trimitere clară împotriva votului în stare de ebrietate…Poate peste 4 ani punem afișe și cu alte foloase necuvenite …interzis a se oferi…Că unii dintre candidați s-au îmbătat cu apă rece și nu se vor mai trezi niciodată e o altă poveste.