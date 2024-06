România are lotul cu cea mai mică valoare de la Euro-2024

Jucătorii din naţionala României au o valoare pe piaţa transferurilor de 91 de milioane de euro, cea mai mică valoare dintre echipele participante la Euro-2024.

Albania are un lot mai valoros ca România, cotat la 139 de milioane de euro, iar adversara României din grupa E, Slovacia, are un lot de 161 de milioane de euro.

Belgia are un lot de 669 de milioane de euro, iar jucătorii Ucrainei sunt cotaţi la 534 milioane de euro .

Potrivit Observatorului European al Fotbalului (CIES), în ceea ce priveşte vârsta medie a jucătorilor din lot, România este pe locul 15, cu 27,4 ani.

Cea mai în vârstă echipă este Scoţia, cu 28,8 ani, iar cea mai tânără Scoţia, cu 25,8 ani.

Echipa cu cei mai înalti jucători este Serbia (1.86 metri), iar cea cu media de înălţime cea mai mică este Spania (1,81 metri).

În ceea ce priveşte numărul de jucători din naţională care evoluează în alte campionate, Danemarca şi Albania au doar fotbalişti din străinătate.

România are 73 la sută în lot fotbalişti din alte campionate şi este pe locul 14.

Naţionala cu cei mai puţin jucători proveniţi din alte campionate este Anglia, doar 8 la sută.

În baza acestor calcule, Germania, Spania, Franţa şi Angllia sunt favorite să ajungă în semifinale la Euro-2024.

Conform calculelor totale, România este cotată pe locul 21, fiind urmată de Ungaria, Albania şi Georgia.

O scrisoare marca FRF pentru sătmăreanul Adrian Rus

Tricolorii s-au deplasat luni în Germania, pentru că în câteva zile vor debuta, cu Ucraina, la Europeanul de fotbal. În lot se află și sătmăreanul Adrian Rus, cel care a primit o scrisoare emoționantă odată ce a ajuns în Germania.

Iată scrisoarea:

”Dragă Adrian,

Ce poate fi mai frumos decât să reprezinţi România la un Campionat European? Bine ai venit îin Germania, locul unde povestea noastră de succes trebuie să continue si va continua, cu siguranță!

Trăiești pentru a doua oară experiența unui turneu final, de această dată din postura unui jucător și a unui om mai matur, cu mai multă experienţă. Ai trăit emoțile şi satisfacțile unui European de tineret in care ai învățat lecţii pe care e nevoie si trebuie să le împărtășești și cu cei din jur, mai ales cu cei tineri. În urmă cu 5 ani ai fäcut istorie alături de o generaţie care este pregătită în această varä să bucure din nou o tară întreagă.

Familia ta, prietenii tăi sunt mereu alături de tine, la bine și la greu. Același lucru se întâmplă acum și cu toţi cei din familia Echipei Naționale. Pentru că suntemn mai mult decât o echipă, suntem o FAMILIE. Împreună ne susținem, împreună ne bucurăm, împreună am dus ROMÂNIA LA EURO și împreună vom trece la următorul nivel!

Ești merituosul câștigător al unui trofeu în acest sezon la echipa de club, așa că toată bucuria, satisfacţia și dorinţa ce vin impreunä cu această reuşită pune-le în slujba unei noi performanțe de echipă. De ECHIPĂ NAŢIONALĂ de această dată.

Ești unul dintre cei care știe cel mai bine ce înseamnă ”echipă”. România s-a putut baza întotdeauna pe tine, fie că ai fost pe teren din minutul 1 sau ai intrat pe parcurs, fie i-ai încurajat pe colegi tăi de la distanță.

E momentul tău, e momentul nostru, al tuturor. Pentru că ceea ce ai simțit atunci când, într-o seară răcoroasă de toamnă, la Chișinău, banderola de căpitan al României a ajuns pe umărul tău vom simți toți românii, înzecit, la acest turneu final.

Împreună suntem mai puternici, împreună suntem ROMÂNIA!

Cu toată susţinerea și aprecierea,

Echipa Naţională de Fotbal a României”