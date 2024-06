Un careian la Jocurile olimpice de la Paris

Careianul Pink Mark, fost elev a lui Mircea Podoba, va participa la Olimpiada de la Paris din postura de antrenor al lotului național de tenis de masă fete al Ungariei.

“Înseamnă foarte mult pentru mine, practic tenisul de masă de la vârsta de 7 ani. A fost visul meu să ajung ca jucător la Olimpiadă. Din păcate, nu am reuşit acest lucru din mai multe motive. De la vârsta de 19 ani am renunţat la competiţii, nu am putut ajunge la un asemenea nivel şi am devenit antrenor. Antrenez de 13 ani, am lucrat în relativ multe locuri şi mă simt destul de norocos că am ajuns în ultimele nouă luni antrenorul lotului naţional de tenis de masă fete al Ungariei. Dacă mă gândesc că mi-am petrecut ultimii 25 de ani în sala de tenis de masă, consider că poate acolo este locul meu şi mă bucur enorm pentru acest lucru”, a declarat Pink Mark în cadrul unui interviu acordat presei din ţara vecină.

Fost component al Centrului Olimpic Bistrita, multiplu medaliat la campionatele naționale din România și Ungaria, careianul Pink Mark a fost antrenor în Anglia, în Ungaria la Dak- Deac Debrecen, alături de careianul Mircea Podoba, la ASE Nyirbator și în Grecia timp de doi ani.

În prezent este antrenor la clubul din Budaors, unde este legitimată și careianca Dari Helga, fiind antrenorul acesteia. Din octombrie anul trecut, este antrenorul lotului național de tenis de masă fete al Ungariei.