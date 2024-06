Yakuza, pe podium în clasamentul general al cluburilor la “Golden Karate Cup “

Rezultate deosebite pentru Asociația Club Sportiv Yakuza la turneul de karate “Golden Karate Cup “ de la Timișoara!

Am participat cu toate cele 5 secții de karate Botiz ,Octavian Goga,Emil Palade, Lic.Negresti Oaș ,Vetis și am adus rezultate remarcabile! Am pornit la drum cu 42 sportivi însoțiți de cei trei antrenori ai clubului Csatari Attila,Kalocsai Zoltan și Soos Robert care sunt direct răspunzători pentru pregătirea sportivilor!

La sfârșitul competiției am strâns un total de 40 medalii din care 11 medalii de aur, 8 medalii de argint

21 medalii de bronz ” ne-a transmis conducerea clubului Yakuza.

De remarcat că la această competiție au fost peste 500 de îsportivi înscriși de la 15 cluburi.

Acest rezultat a fost suficient pentru a duce Yakuza pe locul III in ierarhia cluburilor!

Conducerea clubului vrea să scoată in evidență ajutorul părinților fără de care deplasarea și pregătirea sportivilor nu ar fi fost posibilă în aceste condiții!

“Mulțumiri tuturor părinților pentru sprijinul necondiționat al activităților noastre ! Mă înclin cu deosebit respect în fața voastră și apreciez faptul că într-o societate unde sportul se rezumă doar la “fotbal” voi sunteți susținătorii neobosiți ai Clubului nostru și al activităților noastre! “ Încă odată mulțumesc în numele sportivilor și al clubului “! – Robert Soos