Mani Gyenes rămâne omul recordurilor la RED BULL ROMANIACS

A fost spectacol total la Romaniacs 2024, cel mai greu raliu hard-enduro din lume. Titlul suprem și l-a adjudecat pentru a 5-a oară Manuel Lettenbichler. Iar doi români s-au numărat printre câștigători la clasele mai „ușoare”, Bronze și Atom. În plus, sătmăreanul nostru, Emanuel Gyenes rămâne omul recordurilor la Red Bull Romaniacs. Mani a terminat cu bine, locul 15 la clasa SILVER, a 21 a sa participare și e singurul concurent ce a participat și a și încheiat cu bine toate cele 21 ediții…

Iar Mani ne-a promis că povestea …merge mai departe.

”Da. Dacă voi fi sănătos îmi doresc să revin și la anul la Red Bull Romaniacs. E de la an la an tot mai greu, traseul tot mai dificil, dar eu mi-am propus să mai vin aici și ediția viitoare” a spus pentru Gazeta de Nord Vest, Mani Gyenes.

Mai a recunoscut că își dorea o clasare mai bună dar că e fericit că a ajuns până la urmă la finish.

”Am mers cu pană la o roată și am pierdut ceva timp. Apoi am recuperat câteva locuri în ultima etapă ( nr pe care a încheiat-o pe locul 10) iar la final, chiar înainte de finish am cîzut și m-am lovit la braț. În prima fază am crezut că mi-am rupt mâna, dar mulțumesc lui Dumnezeu că sunt ok. Mă doare încă brațul dar …merge” a mai spus Mani Gyenes.

„Primele trei zile au fost mult mai ușoare comparativ cu ultima zi, doar că au fost foarte lungi. În a patra zi de off-road m-am simțit foarte bine până la al doilea punct de control orar. Apoi am făcut pană pe roata din spate și am rulat așa până la service point. Iar cu aproximativ 20 de kilometri înainte de finiș, mi s-a rupt un arc în suspensie și suna foarte tare. Am sperat să pot ajunge la finiș. După service point am urcat un pic ritmul. Sunt mulțumit că am reușit să ajung la sosire, să strâng 21 de finișuri. A fost o ediție grea, dar faină“, a povestit Mani. Înregistrarea interviului pe pagina de facebook a Gazetei de Nord Vest.

Manuel Lettenbichler la a 5-a victorie la RED BULL ROMANIACS

La 26 de ani, Manuel Lettenbichler și-a trecut în palmares, în weekend-ul care tocmai s-a încheiat, titlul Red Bull Romaniacs cu numărul 5, câștigând ediția „Limitless“ a celui mai dificil raliu hard enduro din lume.

După un prolog și patru zile de off-road, bavarezul a fost însoțit pe podiumul clasei Gold de Teodor Kabakchiev (Bulgaria) și Mario Roman (Spania).

Riderul român deja de legendă Emanuel Gyenes și-a mărit recordul ajungând la 21 de finișuri Romaniacs, din tot atâtea posibile.

Iar doi români au urcat pe podiumurile claselor cu traseu mai ușor: David Ignat s-a clasat pe locul trei la Bronze, iar Valentin Ganea pe locul doi la clasa Atom.

Ocupată de fani, deja celebra urcare aproape verticală de pe dealul Gușteriței, din apropierea Sibiului, ultima provocare înainte de trecerea liniei de sosire, a fost și în 2024 gazda unor aruncări spectaculoase. Însă până în vârf au ajuns în ediția „Limitless“ și două motociclete de adventure: prima a fost cea pilotată de Kevin Gallas (Germania #310), câștigătorul clasei Bronze, iar a doua, cea a lui Pol Tarres (Andorra #118), care anul acesta a terminat Red Bull Romaniacs, cu Yamaha Tenerre, pe traseul clasei Silver.

În uralele publicului, Manuel Lettenbichler (Germania #1), Teodor Kabakchiev (Bulgaria #2) și Mario Roman (Spania #4) au urcat spectaculos și și-au dat ultimul strop de energie pentru a face spectacol.

Cu doar o lună înainte de Red Bull Romaniacs, rider-ul a suferit o intervenție chirugicală la genunchi și tocmai această strategie de a se distanța încă din prima zi l-a ajutat să poată să se protejeze în zilele următoare.

După ce declara la finalul zilei a treia că deja resimte foarte tare oboseala în corp, Manuel Lettenbichler nu a lăsat garda jos și în final a câștigat pentru a cincea oară cel mai dificil raliu hard enduro din lume.

Are doar 26 de ani și deja se apropie de recordul absolut, stabilit în 2022 de Graham Jarvis, și anume șapte titluri Red Bull Romaniacs.

„Sunt extrem de fericit! A fost cel mai dificil Red Bull Romaniacs. Când am venit în România, nici nu știam dacă pot termina cursa“, a declarat Manuel Lettenbichler.